МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Мошенники придумали новую схему получения доступа к "Госуслугам" россиян под предлогом обновления сведений об образовании на портале, выяснило РИА Новости. Аферист звонит жертве и, представляясь сотрудником вуза, предлагает внести сведения о полученном образовании на портале. Для этого человека просят назвать код из СМС от "Госуслуг". После того как жертва называет код, злоумышленник получает доступ к ее личному кабинету. При этом "Госуслуги" в СМС с кодом предупреждают, что назвать его просят только мошенники.С 1 июня в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводят поэтапно. Так, уже действует запрет на использование мессенджеров для сотрудников госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября — от спам-звонков.

