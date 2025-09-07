Рейтинг@Mail.ru
03:26 07.09.2025 (обновлено: 09:17 07.09.2025)
Мошенники придумали новую схему получения доступа к "Госуслугам"
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Мошенники придумали новую схему получения доступа к "Госуслугам" россиян под предлогом обновления сведений об образовании на портале, выяснило РИА Новости. Аферист звонит жертве и, представляясь сотрудником вуза, предлагает внести сведения о полученном образовании на портале. Для этого человека просят назвать код из СМС от "Госуслуг". После того как жертва называет код, злоумышленник получает доступ к ее личному кабинету. При этом "Госуслуги" в СМС с кодом предупреждают, что назвать его просят только мошенники.С 1 июня в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводят поэтапно. Так, уже действует запрет на использование мессенджеров для сотрудников госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября — от спам-звонков.
Общество
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Мошенники придумали новую схему получения доступа к "Госуслугам" россиян под предлогом обновления сведений об образовании на портале, выяснило РИА Новости.
Аферист звонит жертве и, представляясь сотрудником вуза, предлагает внести сведения о полученном образовании на портале. Для этого человека просят назвать код из СМС от "Госуслуг".
После того как жертва называет код, злоумышленник получает доступ к ее личному кабинету. При этом "Госуслуги" в СМС с кодом предупреждают, что назвать его просят только мошенники.
С 1 июня в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводят поэтапно. Так, уже действует запрет на использование мессенджеров для сотрудников госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября — от спам-звонков.
Заголовок открываемого материала