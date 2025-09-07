https://ria.ru/20250907/molodezh-2040294757.html

Грызлов назвал молодых людей экспертами в молодежной политике

Грызлов назвал молодых людей экспертами в молодежной политике - РИА Новости, 07.09.2025

Грызлов назвал молодых людей экспертами в молодежной политике

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов считает молодежь главными экспертами по молодежной политике, а живой диалог с молодым поколением - условием выработки... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T16:37:00+03:00

2025-09-07T16:37:00+03:00

2025-09-07T16:37:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

борис грызлов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896580736_0:82:3071:1809_1920x0_80_0_0_760ec25df5543a2bf222dab2528cb6c7.jpg

МИНСК, 7 сен - РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов считает молодежь главными экспертами по молодежной политике, а живой диалог с молодым поколением - условием выработки эффективной политики в сфере патриотического воспитания, такими словами посол прокомментировал проходящий в Могилеве молодёжный форум Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти". В мероприятиях Форума принимают участие депутаты из России и Белоруссии, члены Молодёжной палаты при Парламентском Собрании Союза двух стран, молодёжных палат при парламентах, молодые историки, а также представители молодёжных организаций и научного сообщества Союзного государства. "Состав участников Форума наглядно показывает, что главными экспертами в области молодёжной политики и патриотического воспитания в действительности являются именно представители нашего молодого поколения. Так и должно быть. Ведь именно они - будущие лидеры, которым предстоит сделать решающий вклад в поступательное развитие России, Беларуси и флагманского проекта в сфере интеграции - Союзного государства", - отметил посол. По его словам, мероприятие в Могилёве отвечает духу времени и вызовам, с которыми Союзное государство сталкивается на фоне сложившейся международной обстановки, когда не прекращаются попытки западных оппонентов переписать и исказить историю в своих корыстных политических интересах, пересмотреть в свою пользу итоги Второй мировой войны. Запад годами вкачивает колоссальные средства и ресурсы в идеологическую обработку молодёжи постсоветских стран, создан настоящий конвейер лжи и пропаганды, с целью заложить ценностный и идеологический фундамент для очередного "евромайдана" по украинскому сценарию, считает Грызлов. "Россия и Беларусь этого не допустят. Наша историческая память - у нас в крови, наша правда - не продаётся и не обменивается на "фантики", - добавил посол. По его мнению, показательно, как активно молодые россияне и белорусы участвуют в торжествах в честь 80-летия Великой Победы. "Важно понимать, что для выработки эффективной стратегии и политики в сфере патриотического воспитания необходимо выстроить по-настоящему живой диалог с молодым поколением. Нельзя общаться со школьниками и студентами сухими формулировками постановлений и протоколов заседаний. Чтобы успешно работать и взаимодействовать с молодёжью, необходимо говорить с ней на одном языке. По этому принципу мы должны актуализировать и наши форматы работы", - сказал Грызлов. Он считает, что задача не только в том, чтобы выпустить хорошие учебники для школ и университетов. "На их основе необходимо производить качественный контент, в том числе научно-популярный и развлекательный, и размещать его именно на тех платформах, которыми сегодня активно пользуется наша молодёжь. Решить эту задачу без активной помощи представителей нового поколения просто невозможно. Проходящий в Могилёве Форум и Фестиваль молодёжи – правильный шаг в этом направлении", - полагает Борис Грызлов.

https://ria.ru/20250809/soglashenie-2034298228.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, россия, борис грызлов