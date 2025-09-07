Рейтинг@Mail.ru
ЕС загоняет Молдавию в войну, считает депутат блока "Победа"
12:42 07.09.2025
ЕС загоняет Молдавию в войну, считает депутат блока "Победа"
ЕС загоняет Молдавию в войну, считает депутат блока "Победа"
КИШИНЕВ, 7 сен - РИА Новости. Руководство Евросоюза загнало Молдавию в экономические долги, которые нечем отдавать, поэтому теперь толкает республику на участие в чужой войне, утверждает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску. "Европейские кураторы толкают Молдавию в чужую войну, они делают все для этого. Все это очень беспокоит людей в Молдавии, они прекрасно понимают, что мы не настолько большая страна, чтобы противостоять этой машине, уже загнавшей нас в экономические долги. Если мы не вернем полученные деньги, то к нам будут постоянно предъявляться политические требования, которые наша доблестная политическая элита будет исполнять", - заявил Фотеску в эфире телеканала MD24. По его словам, власти уже доказали, что будут подчиняться интересам ЕС, когда допустили милитаризацию страны. В результате этого в Молдавии период в стране проходит беспрецедентное количество учений с участием иностранных военных. Также депутат утверждает, что в страну прибывает и вывозится большое количество вооружения непонятного происхождения, и это вместо того, чтобы власть сосредоточилась на честной избирательной кампании, рассказывая избирателям о своих достижениях и планах. "У партии "Действие и солидарность" нет аргументов в пользу своих заслуг. Им нечего показать людям в качестве достижений, а приписки чужих успехов молниеносно разоблачаются. Поэтому они усиливают давление на лидеров оппозиции и простых людей", - добавил Фотеску. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
