Сотни людей вышли на митинг в Париже против ввода войск на Украину
17:13 07.09.2025
Сотни людей вышли на митинг в Париже против ввода войск на Украину
Сотни людей вышли на митинг в Париже против ввода войск на Украину
в мире
флориан филиппо
париж
украина
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Сотни людей вышли на митинг в Париже против ввода войск на Украину, сообщает RT. "Митинг, организовал лидер партии "Патриоты" Флорианом Филиппо, выступающий за прекращение военной помощи Киеву. Протестующие прошли маршем, скандируя "Макрон, уходи", — говорится в публикации. Кроме того, протестующие несли плакаты с призывами остановить поджигателей войны из НАТО и выйти из ЕС.Сам Филиппо рассказал, что подобные акции на этих выходных прошли более чем в двух десятках городов.
париж
украина
в мире, флориан филиппо, париж, украина
В мире, Флориан Филиппо, Париж, Украина
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Сотни людей вышли на митинг в Париже против ввода войск на Украину, сообщает RT.

"Митинг, организовал лидер партии "Патриоты" Флорианом Филиппо, выступающий за прекращение военной помощи Киеву. Протестующие прошли маршем, скандируя "Макрон, уходи", — говорится в публикации.

Кроме того, протестующие несли плакаты с призывами остановить поджигателей войны из НАТО и выйти из ЕС.
Сам Филиппо рассказал, что подобные акции на этих выходных прошли более чем в двух десятках городов.
"Больше нет". Офицер ВСУ раскрыл, что произошло в ДНР
В миреФлориан ФилиппоПарижУкраина
 
 
