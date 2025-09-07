https://ria.ru/20250907/miting-2040298132.html

Сотни людей вышли на митинг в Париже против ввода войск на Украину

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Сотни людей вышли на митинг в Париже против ввода войск на Украину, сообщает RT. "Митинг, организовал лидер партии "Патриоты" Флорианом Филиппо, выступающий за прекращение военной помощи Киеву. Протестующие прошли маршем, скандируя "Макрон, уходи", — говорится в публикации. Кроме того, протестующие несли плакаты с призывами остановить поджигателей войны из НАТО и выйти из ЕС.Сам Филиппо рассказал, что подобные акции на этих выходных прошли более чем в двух десятках городов.

