https://ria.ru/20250907/miny-2040263544.html

ВСУ стали чаще применять мины стран НАТО, выяснили российские разведчики

ВСУ стали чаще применять мины стран НАТО, выяснили российские разведчики - РИА Новости, 07.09.2025

ВСУ стали чаще применять мины стран НАТО, выяснили российские разведчики

Украинская армия стала чаще применять противопехотные мины производства стран НАТО, комбинируя их с датчиками на подрыв различного типа, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T11:38:00+03:00

2025-09-07T11:38:00+03:00

2025-09-07T11:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

владимир зеленский

нато

вооруженные силы украины

совет национальной безопасности и обороны украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803865587_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52295f564c8028b484e3aed9f20bc290.jpg

ГЕНИЧЕСК, 7 сен - РИА Новости. Украинская армия стала чаще применять противопехотные мины производства стран НАТО, комбинируя их с датчиками на подрыв различного типа, сообщили РИА Новости разведчики группировки российских войск "Днепр". "Было интересно увидеть их подготовку в минновзрывном деле. То, что они против нас ставили. Растяжки, те же самые мины. МОН-50, мины МОН-50 американского образца", - сказал РИА Новости снайпер военной разведки "Днепра" с позывным "Колыван". Разведчики подчеркнули, что количество противопехотных мин западного производства, используемых ВСУ, постоянно растет. "Мины, которые использует противник. Мины всевозможные. Противопехотные. По типу наших МОН-50, МОН-90. Потом, по типу мин ОЗМ… По моим ощущениям, мне кажется, у них их только больше становится. Их очень много. Противник даже внутри отсекал подход. Их было там несметное количество установлено. Мы даже поначалу если считали, то потом даже перестали считать, потому что там просто напросто было засеяно так все, что бессмысленно считать", - сообщил агентству командир разведгруппы "Днепра" с позывным "Монгол". Собеседник агентства добавил, что противник применяет иностранные мины с различными типами датчиков подрыва. "Противник применяет к ним датчики. Датчики на движение, Датчики на металл, датчики на проход, на переворот. Эти мины срабатывают. Любую мину сложно разминировать, но такие мины, нужно знать специфику и с расстояния пытаться определить, какой датчик на ней установлен", - подытожил офицер. В 2005 году Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещала Киеву применение, накопление и производство противопехотных мин. Спустя двадцать лет, 29 июня 2025 года, Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе из Оттавской конвенции. Таким образом, киевский режим снял с себя все ограничения на использование противопехотных мин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины