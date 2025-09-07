Рейтинг@Mail.ru
ВСУ стали чаще применять мины стран НАТО, выяснили российские разведчики - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:38 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/miny-2040263544.html
ВСУ стали чаще применять мины стран НАТО, выяснили российские разведчики
ВСУ стали чаще применять мины стран НАТО, выяснили российские разведчики - РИА Новости, 07.09.2025
ВСУ стали чаще применять мины стран НАТО, выяснили российские разведчики
Украинская армия стала чаще применять противопехотные мины производства стран НАТО, комбинируя их с датчиками на подрыв различного типа, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T11:38:00+03:00
2025-09-07T11:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
совет национальной безопасности и обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803865587_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52295f564c8028b484e3aed9f20bc290.jpg
ГЕНИЧЕСК, 7 сен - РИА Новости. Украинская армия стала чаще применять противопехотные мины производства стран НАТО, комбинируя их с датчиками на подрыв различного типа, сообщили РИА Новости разведчики группировки российских войск "Днепр". "Было интересно увидеть их подготовку в минновзрывном деле. То, что они против нас ставили. Растяжки, те же самые мины. МОН-50, мины МОН-50 американского образца", - сказал РИА Новости снайпер военной разведки "Днепра" с позывным "Колыван". Разведчики подчеркнули, что количество противопехотных мин западного производства, используемых ВСУ, постоянно растет. "Мины, которые использует противник. Мины всевозможные. Противопехотные. По типу наших МОН-50, МОН-90. Потом, по типу мин ОЗМ… По моим ощущениям, мне кажется, у них их только больше становится. Их очень много. Противник даже внутри отсекал подход. Их было там несметное количество установлено. Мы даже поначалу если считали, то потом даже перестали считать, потому что там просто напросто было засеяно так все, что бессмысленно считать", - сообщил агентству командир разведгруппы "Днепра" с позывным "Монгол". Собеседник агентства добавил, что противник применяет иностранные мины с различными типами датчиков подрыва. "Противник применяет к ним датчики. Датчики на движение, Датчики на металл, датчики на проход, на переворот. Эти мины срабатывают. Любую мину сложно разминировать, но такие мины, нужно знать специфику и с расстояния пытаться определить, какой датчик на ней установлен", - подытожил офицер. В 2005 году Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещала Киеву применение, накопление и производство противопехотных мин. Спустя двадцать лет, 29 июня 2025 года, Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе из Оттавской конвенции. Таким образом, киевский режим снял с себя все ограничения на использование противопехотных мин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803865587_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a0930f7b25ce11918730af6bf3b1119d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
ВСУ стали чаще применять мины стран НАТО, выяснили российские разведчики

Бойцы РФ заявили, что ВСУ стали чаще применять противопехотные мины стран НАТО

© РИА Новости / РИА НовостиВоеннослужащий подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ во время разминирования противотанковых мин, заложенных ВСУ.
Военнослужащий подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ во время разминирования противотанковых мин, заложенных ВСУ. - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Военнослужащий подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ во время разминирования противотанковых мин, заложенных ВСУ.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 7 сен - РИА Новости. Украинская армия стала чаще применять противопехотные мины производства стран НАТО, комбинируя их с датчиками на подрыв различного типа, сообщили РИА Новости разведчики группировки российских войск "Днепр".
"Было интересно увидеть их подготовку в минновзрывном деле. То, что они против нас ставили. Растяжки, те же самые мины. МОН-50, мины МОН-50 американского образца", - сказал РИА Новости снайпер военной разведки "Днепра" с позывным "Колыван".
Разведчики подчеркнули, что количество противопехотных мин западного производства, используемых ВСУ, постоянно растет.
"Мины, которые использует противник. Мины всевозможные. Противопехотные. По типу наших МОН-50, МОН-90. Потом, по типу мин ОЗМ… По моим ощущениям, мне кажется, у них их только больше становится. Их очень много. Противник даже внутри отсекал подход. Их было там несметное количество установлено. Мы даже поначалу если считали, то потом даже перестали считать, потому что там просто напросто было засеяно так все, что бессмысленно считать", - сообщил агентству командир разведгруппы "Днепра" с позывным "Монгол".
Собеседник агентства добавил, что противник применяет иностранные мины с различными типами датчиков подрыва.
"Противник применяет к ним датчики. Датчики на движение, Датчики на металл, датчики на проход, на переворот. Эти мины срабатывают. Любую мину сложно разминировать, но такие мины, нужно знать специфику и с расстояния пытаться определить, какой датчик на ней установлен", - подытожил офицер.
В 2005 году Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещала Киеву применение, накопление и производство противопехотных мин. Спустя двадцать лет, 29 июня 2025 года, Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе из Оттавской конвенции. Таким образом, киевский режим снял с себя все ограничения на использование противопехотных мин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала