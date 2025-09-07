https://ria.ru/20250907/microsoft-2040226546.html
Microsoft сообщила о повреждении кабелей в Красном море
Microsoft сообщила о повреждении кабелей в Красном море
в мире
красное море
ближний восток
азия
microsoft corporation
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Американская компания Microsoft сообщила, что несколько ее подводных кабелей оборваны в Красном море, это может повлиять на работу сервиса Microsoft Azure. В заявлении на сайте компании в разделе про сервис Azure указывается, что повреждения кабелей в море повлияют на трафик между странами. "Начиная с 5.45 UTC (8.45 мск) 6 сентября 2025 года, трафик, проходящий через Ближний Восток, исходящий или заканчивающийся в Азии или Европе, может испытывать большие задержки из-за многочисленных обрывов подводного оптоволоконного кабеля в Красном море", — говорится в заявлении на сайте компании. В Microsoft добавили, что ее инженеры активно устраняют перебои, занимаются перенаправлением трафика и обсуждают альтернативные варианты "пропускной способности и поставщиков в регионе". Microsoft Azure — облачная платформа Microsoft, которая предоставляет возможность разработки, выполнения приложений и хранения данных на серверах, расположенных в распределенных дата-центрах.
красное море
ближний восток
азия
