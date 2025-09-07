Рейтинг@Mail.ru
В заповеднике на Камчатке взвесили медведицу
Хорошие новости
 
06:42 07.09.2025
В заповеднике на Камчатке взвесили медведицу
П.-КАМЧАТСКИЙ, 7 сен, РИА Новости. Специальные весы для взвешивания диких животных зафиксировали набор веса медведицей Глафирой почти на 50 килограммов за полтора месяца в Южно-Камчатском федеральном заказнике, сообщили в пресс-службе Кроноцкого заповедника."Весы на тропе от кордона к смотровой вышке в устье нерестовой реки Хакыцин, которую с удовольствием используют медведи, начали работать в тестовом режиме в июле этого года", - пояснили в заповеднике. Система автоматического взвешивания сочетает данные с фотоловушек и датчиков, установленных на весах. "Фотографии медведей с фотоловушки, "фиксирующей" прохожих косолапых, совмещаются с данными приборов (датчиков), установленных непосредственно на весах", - пояснили специалисты. Государственный инспектор Лиана Варавская поделилась конкретными результатами. "Сейчас Глаша весит 135 килограммов! А в середине июля масса тела этой молодой самки составляла восемьдесят пять килограммов. То есть за полтора с лишним месяц она набрала порядка 50", - рассказала инспектор. Новая система мониторинга позволяет сотрудникам заповедника точно определять, насколько успешно медведи накапливают жир перед зимней спячкой. Медведица Глафира демонстрирует выдающиеся результаты благодаря обильной кормовой базе - Курильское озеро является местом воспроизводства крупнейшего в Азии стада нерки. Автоматические весы работают на часто посещаемой медведями тропе между кордоном "Травяной" и смотровой вышкой, что обеспечивает регулярный сбор данных о состоянии животных без вмешательства человека в их естественную среду обитания.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 7 сен, РИА Новости. Специальные весы для взвешивания диких животных зафиксировали набор веса медведицей Глафирой почти на 50 килограммов за полтора месяца в Южно-Камчатском федеральном заказнике, сообщили в пресс-службе Кроноцкого заповедника.
"Весы на тропе от кордона к смотровой вышке в устье нерестовой реки Хакыцин, которую с удовольствием используют медведи, начали работать в тестовом режиме в июле этого года", - пояснили в заповеднике.
Система автоматического взвешивания сочетает данные с фотоловушек и датчиков, установленных на весах. "Фотографии медведей с фотоловушки, "фиксирующей" прохожих косолапых, совмещаются с данными приборов (датчиков), установленных непосредственно на весах", - пояснили специалисты.
Государственный инспектор Лиана Варавская поделилась конкретными результатами. "Сейчас Глаша весит 135 килограммов! А в середине июля масса тела этой молодой самки составляла восемьдесят пять килограммов. То есть за полтора с лишним месяц она набрала порядка 50", - рассказала инспектор.
Новая система мониторинга позволяет сотрудникам заповедника точно определять, насколько успешно медведи накапливают жир перед зимней спячкой. Медведица Глафира демонстрирует выдающиеся результаты благодаря обильной кормовой базе - Курильское озеро является местом воспроизводства крупнейшего в Азии стада нерки.
Автоматические весы работают на часто посещаемой медведями тропе между кордоном "Травяной" и смотровой вышкой, что обеспечивает регулярный сбор данных о состоянии животных без вмешательства человека в их естественную среду обитания.
