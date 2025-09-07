https://ria.ru/20250907/medveditsa-2040239301.html

В заповеднике на Камчатке взвесили медведицу

В заповеднике на Камчатке взвесили медведицу - РИА Новости, 07.09.2025

В заповеднике на Камчатке взвесили медведицу

Специальные весы для взвешивания диких животных зафиксировали набор веса медведицей Глафирой почти на 50 килограммов за полтора месяца в Южно-Камчатском...

П.-КАМЧАТСКИЙ, 7 сен, РИА Новости. Специальные весы для взвешивания диких животных зафиксировали набор веса медведицей Глафирой почти на 50 килограммов за полтора месяца в Южно-Камчатском федеральном заказнике, сообщили в пресс-службе Кроноцкого заповедника."Весы на тропе от кордона к смотровой вышке в устье нерестовой реки Хакыцин, которую с удовольствием используют медведи, начали работать в тестовом режиме в июле этого года", - пояснили в заповеднике. Система автоматического взвешивания сочетает данные с фотоловушек и датчиков, установленных на весах. "Фотографии медведей с фотоловушки, "фиксирующей" прохожих косолапых, совмещаются с данными приборов (датчиков), установленных непосредственно на весах", - пояснили специалисты. Государственный инспектор Лиана Варавская поделилась конкретными результатами. "Сейчас Глаша весит 135 килограммов! А в середине июля масса тела этой молодой самки составляла восемьдесят пять килограммов. То есть за полтора с лишним месяц она набрала порядка 50", - рассказала инспектор. Новая система мониторинга позволяет сотрудникам заповедника точно определять, насколько успешно медведи накапливают жир перед зимней спячкой. Медведица Глафира демонстрирует выдающиеся результаты благодаря обильной кормовой базе - Курильское озеро является местом воспроизводства крупнейшего в Азии стада нерки. Автоматические весы работают на часто посещаемой медведями тропе между кордоном "Травяной" и смотровой вышкой, что обеспечивает регулярный сбор данных о состоянии животных без вмешательства человека в их естественную среду обитания.

В Южно-Камчатском федеральном заказнике специальные весы зафиксировали набор веса медведицей Глафирой Система автоматического взвешивания, как рассказали в пресс-службе Кроноцкого заповедника, сочетает данные с фотоловушек и датчиков в самих весах. "Сейчас Глаша весит 135 кг! А в середине июля масса тела этой молодой самки составляла 85 кг. То есть за полтора с лишним месяц она набрала порядка 50", - поделилась конкретными результатами госинспектор Лиана Варавская, опубликовав это видео. Новая система мониторинга позволяет сотрудникам заповедника точно определять, насколько успешно медведи накапливают жир перед зимней спячкой. Медведица Глафира демонстрирует выдающиеся результаты благодаря обильной кормовой базе - Курильское озеро является местом воспроизводства крупнейшего в Азии стада нерки. 2025-09-07T06:42 true PT0M10S

