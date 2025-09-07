https://ria.ru/20250907/mchs-2040264372.html
В горах КБР нашли тело пропавшего туриста из Белоруссии
В горах КБР нашли тело пропавшего туриста из Белоруссии
Тело пропавшего туриста из Белоруссии найдено в горах Кабардино-Балкарии, поисковые работы завершены, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Тело пропавшего туриста из Белоруссии найдено в горах Кабардино-Балкарии, поисковые работы завершены, сообщает ГУ МЧС по региону. Как сообщили журналистам в ГУ МЧС Кабардино-Балкарии, турист из Белоруссии пропал в горах и не выходил на связь со среды, на поиски мужчины выдвинулись спасатели. По данным ведомства, 26-летний турист планировал подъем на гору Терсколак высотой 3,8 тысячи метров. "По состоянию на 9.10 (мск - ред.) поисковые работы в Эльбрусском районе завершены. В районе водопада Терскол (высота 2800 метров) нашли и эвакуировали тело туриста из Республики Беларусь и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что на работы привлекались 19 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели из цента "Лидер".
В горах КБР нашли тело пропавшего туриста из Белоруссии
