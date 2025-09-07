https://ria.ru/20250907/marsh-2040231778.html
СМИ: в Вашингтоне прошел марш против мер Трампа по борьбе с преступностью
СМИ: в Вашингтоне прошел марш против мер Трампа по борьбе с преступностью - РИА Новости, 07.09.2025
СМИ: в Вашингтоне прошел марш против мер Трампа по борьбе с преступностью
07.09.2025
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Протестующие прошли маршем в Вашингтоне, выступая против мер администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с преступностью в американской столице, сообщил телеканал CNN. По данным канала, участники марша в субботу прошли от парка Меридиан-Хилл до площади Свободы рядом с Белым домом. Протестующие несли плакаты с лозунгами "Защитим самоуправление Вашингтона" и "Остановим захват власти Трампом", а также плакаты, направленные против службы иммиграционного и таможенного надзора США (ICE). Ранее Трамп объявил ряд шагов, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в столицу и пригрозил направить в нее вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость.
СМИ: в Вашингтоне прошел марш против мер Трампа по борьбе с преступностью
