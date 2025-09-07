https://ria.ru/20250907/makron-2040296806.html

Политолог прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину

Политолог прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину - РИА Новости, 07.09.2025

Политолог прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности отправить войска на Украину для поддержания безопасности является игрой слов и подменой понятий,... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T17:02:00+03:00

2025-09-07T17:02:00+03:00

2025-09-07T17:02:00+03:00

в мире

украина

россия

франция

эммануэль макрон

иван мезюхо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026662019_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_762c6940cf2364ea2c00ebcad1185864.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности отправить войска на Украину для поддержания безопасности является игрой слов и подменой понятий, заявил РИА Новости политолог, председатель крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркнул, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. "Макрон изображает хорошую мину при плохой игре. На самом деле, это игра слов. Даже среди так называемой "коалиции желающих" нет единого подхода и принципа по вопросу теоретического размещения так называемого миротворческого контингента на Украине из вооруженных сил европейских держав", - сказал Мезюхо. По его словам, Франция, как лидер "коалиции желающих", добивается эскалации конфликта на Украине, а также прекращения контактов России и США на высшем уровне и срыва предварительных договоренностей по миру для Украины. "Одна из целей специальной военной операции – демилитаризация. Но со стороны европейских стран идет подмена понятий. Они под видом предоставления гарантий безопасности Украине, пытаются усилить ее военный потенциал за счет общеевропейского военного контингента, что недопустимо для России, так как это угрожает ее безопасности", - сказал политолог.

https://ria.ru/20250907/koalitsiya-2040228427.html

https://ria.ru/20250907/frantsiya-2040230112.html

украина

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, иван мезюхо