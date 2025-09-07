Рейтинг@Mail.ru
В Лондоне полиция задержала 890 митингующих в поддержку Palestine Action
17:21 07.09.2025
В Лондоне полиция задержала 890 митингующих в поддержку Palestine Action
Полиция Лондона сообщила о задержании 890 человек на акции в субботу в поддержку движения Palestine Action. РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Полиция Лондона сообщила о задержании 890 человек на акции в субботу в поддержку движения Palestine Action. "На демонстрации было задержано 890 человек", - говорится в пресс-релизе полиции. Palestine Action была запрещена после того, как активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир, повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По их заявлению, поводом для акции послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе. Членство в движении или его поддержка теперь являются уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением сроком до 14 лет.
В Лондоне полиция задержала 890 митингующих в поддержку Palestine Action

В Лондоне полиция задержала 890 человек на акции в поддержку Palestine Action

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Полиция Лондона сообщила о задержании 890 человек на акции в субботу в поддержку движения Palestine Action.
"На демонстрации было задержано 890 человек", - говорится в пресс-релизе полиции.
Palestine Action была запрещена после того, как активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир, повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По их заявлению, поводом для акции послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе.
Членство в движении или его поддержка теперь являются уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением сроком до 14 лет.
