СМИ назвали возможную причину ЧП с фуникулером в Лиссабоне

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Причиной схода фуникулера с рельсов в Португалии 3 сентября, при котором погибли 16 человек, мог стать обрыв троса между кабинами, сообщает агентство Lusa со ссылкой на отчет управления по предотвращению и расследованию авиационных и железнодорожных происшествий (GPIAAF), к которому оно получило доступ. В пятницу телеканал SIC Notícias передавал, что власти Португалии готовят предварительный отчет о причинах аварии на фуникулере Elevador da Glória в Лиссабоне, его результаты будут опубликованы ориентировочно в течение 45 дней. "В ходе исследования обломков на месте крушения было сразу обнаружено, что трос, соединяющий две кабины, оборвался в точке крепления внутри верхней части кабины №1, которая начала свой путь на вершине Кальсада-да-Глория", — передает агентство со ссылкой на отчет управления. Остальные части системы, например шкивы и реверсивный маховик, были смазаны и не имели повреждений, следует из документа. "Трос на верхней балке кабины №2 ... также не имел каких-либо видимых изъянов", — добавляет агентство. Фуникулер сошел с рельсов вечером 3 сентября. Elevador da Glória соединяет центр Лиссабона с районом Байрру-Алту. Он был открыт в XIX веке и в 2002 году получил статус национального памятника. Ежегодно им пользуются свыше трех миллионов пассажиров. В 2018 году он уже сходил с рельсов, однако тогда обошлось без жертв.

