Лаос будет производить пиво из российского ячменя

Лаос будет производить пиво из российского ячменя - РИА Новости, 07.09.2025

Лаос будет производить пиво из российского ячменя

Лаос будет производить национальное пиво из российского ячменя, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом... 07.09.2025

лаос

россия

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Лаос будет производить национальное пиво из российского ячменя, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. "Из России мы получаем машины и оборудование, удобрения, сельскохозяйственную продукцию, целлюлозу для производства качественной бумаги. Собираемся импортировать из России ячмень для производства лаосского пива", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

лаос

россия

владивосток

2025

Новости

лаос, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025