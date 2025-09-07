Рейтинг@Mail.ru
Режиссера "Слова пацана" Крыжовникова внесли в базу "Миротворца"
07.09.2025
Режиссера "Слова пацана" Крыжовникова внесли в базу "Миротворца"
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Российский режиссер, продюсер сериалов "Слово пацана", "Кухня", "Фишер" Жора Крыжовников числится в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости. Согласно информации на сайте, в базу он внесен за "нарушение государственной границы с целью проникновения в Крым", "незаконную коммерческую деятельность в Крыму". В частности, на сайте указано, что в 2021 году он участвовал в съемах сериала "Ваша честь" в Крыму. В базе "Миротворца" он числится с декабря 2021 года. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие государства Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российские власти неоднократно подчеркивали, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как уточнял президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Российский режиссер, продюсер сериалов "Слово пацана", "Кухня", "Фишер" Жора Крыжовников числится в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
Согласно информации на сайте, в базу он внесен за "нарушение государственной границы с целью проникновения в Крым", "незаконную коммерческую деятельность в Крыму". В частности, на сайте указано, что в 2021 году он участвовал в съемах сериала "Ваша честь" в Крыму.
В базе "Миротворца" он числится с декабря 2021 года.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие государства Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российские власти неоднократно подчеркивали, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как уточнял президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
