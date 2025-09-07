В Крыму готовы поднять вопрос о признании передачи региона УССР незаконной
Константинов: нужно обосновать тезис о незаконной передаче Крыма в состав УССР
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Парламент Крыма, который ранее выдвигал инициативу признать передачу Крыма в состав Украинской СССР в 1954-м году незаконной, готов снова выйти с этим предложением, когда наступит подходящее для этого время, отметил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава парламента Крыма Владимир Константинов.
"Мы не встретили особо оптимистов (по отношению) к этой идее. Просто, видимо, сейчас время не для этого. Сейчас идет СВО, попытка мира. Мы такую инициативу выдвинули и готовы ее повторить. Мы считаем этот вопрос с исторической точки зрения очень правильным", - сказал Константинов.
По мнению парламентария, доказать тезис о том, что в 2014-м году Крым вернулся домой, можно на основании архивных документов. "Мы же часто используем тезис, что Крым незаконно был передан. Но его надо обосновать… Решение было принято в тот период совершенно необъяснимо. Были нарушены все конституционные нормы Советского Союза того периода", - сказал парламентарий.
