В Крыму готовы поднять вопрос о признании передачи региона УССР незаконной

В Крыму готовы поднять вопрос о признании передачи региона УССР незаконной

В Крыму готовы поднять вопрос о признании передачи региона УССР незаконной

Парламент Крыма, который ранее выдвигал инициативу признать передачу Крыма в состав Украинской СССР в 1954-м году незаконной, готов снова выйти с этим...

2025-09-07

2025-09-07T10:50:00+03:00

2025-09-07T10:56:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Парламент Крыма, который ранее выдвигал инициативу признать передачу Крыма в состав Украинской СССР в 1954-м году незаконной, готов снова выйти с этим предложением, когда наступит подходящее для этого время, отметил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава парламента Крыма Владимир Константинов. Передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР произошла на основании указа президиума Верховного совета СССР от 19 февраля 1954 года. "Мы не встретили особо оптимистов (по отношению) к этой идее. Просто, видимо, сейчас время не для этого. Сейчас идет СВО, попытка мира. Мы такую инициативу выдвинули и готовы ее повторить. Мы считаем этот вопрос с исторической точки зрения очень правильным", - сказал Константинов. По мнению парламентария, доказать тезис о том, что в 2014-м году Крым вернулся домой, можно на основании архивных документов. "Мы же часто используем тезис, что Крым незаконно был передан. Но его надо обосновать… Решение было принято в тот период совершенно необъяснимо. Были нарушены все конституционные нормы Советского Союза того периода", - сказал парламентарий. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

