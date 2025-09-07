Рейтинг@Mail.ru
Глава Самарской области обратился к Егору Криду - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 07.09.2025 (обновлено: 16:10 07.09.2025)
https://ria.ru/20250907/krid-2040261466.html
Глава Самарской области обратился к Егору Криду
Глава Самарской области обратился к Егору Криду - РИА Новости, 07.09.2025
Глава Самарской области обратился к Егору Криду
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к певцу Егору Криду (Егору Булаткину) после скандала с главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T11:06:00+03:00
2025-09-07T16:10:00+03:00
самарская область
россия
егор крид
вячеслав федорищев
екатерина мизулина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030389680_0:181:3142:1948_1920x0_80_0_0_78fffb158b5c1174205b95094340ac26.jpg
САМАРА, 7 сен — РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к певцу Егору Криду (Егору Булаткину) после скандала с главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной. Ранее Мизулина сообщила, что направит обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних после концерта Егор Крида в "Лужниках". После чего Крид опубликовал в Telegram-канале ответ на критику, отметив, что не считает такое выступление развратными действиями в отношении несовершеннолетних. Певец пообещал исправить и доработать номер. "Егор, доброе утро… Я прочитал на одном портале твою позицию по поводу очень уважаемого мной, очень уважаемого в нашей стране руководителя, с одной стороны, а с другой стороны — девушки. Вот, Егор, ты неправ. Я не хочу обсуждать заочно, почему ты неправ. Я просто тебя прошу, приедь, пожалуйста, в Самарскую область. С концертом не надо. Здесь не время и не место. Ты просто ко мне в гости приедь, и мы поговорим", — сказал Федорищев в видеообращении к Криду в своем Telegram-канале. Губернатор выразил уверенность, что певец поймет свою неправоту. Первый большой стадионный концерт Крида прошел 30 августа в "Лужниках". Как сообщал исполнитель в Telegram-канале, в ходе концертной программы были поставлены танцевальные номера с участием девушек "в откровенных костюмах", один из которых завершился сценическим поцелуем исполнителя с участницей, что вызвало недоумение родителей и стало поводом для критики со стороны общественных организаций, так как возрастное ограничение концерта было 12+.
https://ria.ru/20250905/rossiya-2040039663.html
самарская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030389680_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_405fc8858d4f670569483abdfd17a24d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
самарская область, россия, егор крид, вячеслав федорищев, екатерина мизулина
Самарская область, Россия, Егор Крид, Вячеслав Федорищев, Екатерина Мизулина
Глава Самарской области обратился к Егору Криду

Федорищев обратился к Егору Криду после скандала с Мизулиной

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЕгор Крид
Егор Крид - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Егор Крид. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 7 сен — РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к певцу Егору Криду (Егору Булаткину) после скандала с главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной.
Ранее Мизулина сообщила, что направит обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних после концерта Егор Крида в "Лужниках". После чего Крид опубликовал в Telegram-канале ответ на критику, отметив, что не считает такое выступление развратными действиями в отношении несовершеннолетних. Певец пообещал исправить и доработать номер.
"Егор, доброе утро… Я прочитал на одном портале твою позицию по поводу очень уважаемого мной, очень уважаемого в нашей стране руководителя, с одной стороны, а с другой стороны — девушки. Вот, Егор, ты неправ. Я не хочу обсуждать заочно, почему ты неправ. Я просто тебя прошу, приедь, пожалуйста, в Самарскую область. С концертом не надо. Здесь не время и не место. Ты просто ко мне в гости приедь, и мы поговорим", — сказал Федорищев в видеообращении к Криду в своем Telegram-канале.
Губернатор выразил уверенность, что певец поймет свою неправоту.
Первый большой стадионный концерт Крида прошел 30 августа в "Лужниках". Как сообщал исполнитель в Telegram-канале, в ходе концертной программы были поставлены танцевальные номера с участием девушек "в откровенных костюмах", один из которых завершился сценическим поцелуем исполнителя с участницей, что вызвало недоумение родителей и стало поводом для критики со стороны общественных организаций, так как возрастное ограничение концерта было 12+.
Глава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Мизулина обратила внимание на продвижение Егором Кридом онлайн-казино
5 сентября, 16:15
 
Самарская областьРоссияЕгор КридВячеслав ФедорищевЕкатерина Мизулина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала