Глава Самарской области обратился к Егору Криду

САМАРА, 7 сен — РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к певцу Егору Криду (Егору Булаткину) после скандала с главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной. Ранее Мизулина сообщила, что направит обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних после концерта Егор Крида в "Лужниках". После чего Крид опубликовал в Telegram-канале ответ на критику, отметив, что не считает такое выступление развратными действиями в отношении несовершеннолетних. Певец пообещал исправить и доработать номер. "Егор, доброе утро… Я прочитал на одном портале твою позицию по поводу очень уважаемого мной, очень уважаемого в нашей стране руководителя, с одной стороны, а с другой стороны — девушки. Вот, Егор, ты неправ. Я не хочу обсуждать заочно, почему ты неправ. Я просто тебя прошу, приедь, пожалуйста, в Самарскую область. С концертом не надо. Здесь не время и не место. Ты просто ко мне в гости приедь, и мы поговорим", — сказал Федорищев в видеообращении к Криду в своем Telegram-канале. Губернатор выразил уверенность, что певец поймет свою неправоту. Первый большой стадионный концерт Крида прошел 30 августа в "Лужниках". Как сообщал исполнитель в Telegram-канале, в ходе концертной программы были поставлены танцевальные номера с участием девушек "в откровенных костюмах", один из которых завершился сценическим поцелуем исполнителя с участницей, что вызвало недоумение родителей и стало поводом для критики со стороны общественных организаций, так как возрастное ограничение концерта было 12+.

