"Близко к катастрофе". Европа получила тревожный сигнал от США

2025-09-07

2025-09-07T08:00:00+03:00

2025-09-07T08:01:00+03:00

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Вашингтон сворачивает программу помощи европейским странам в сфере безопасности и обороны, сообщает Financial Times. По данным издания, Пентагон уже проинформировал союзников об этом. О том, чем вызван такой шаг и кто пострадает больше всех, — в материале РИА Новости.Остался годКак уточняет FT, речь идет о программе военного ведомства в рамках полномочий раздела 333 закона о национальной обороне, позволяющей поставлять вооружения в Европу по упрощенной схеме. Президент запрашивает у конгресса финансирование, там это согласовывают, после чего другие страны получают необходимые средства и ресурсы.Формально программу не закрыли — до сентября 2026-го деньги уже выделили. Но на более поздние сроки из Белого дома запросов не поступало.Общий бюджет превышает миллиард долларов, указывает Financial Times. По всей видимости, это в год, поскольку, по данным Счетной палаты США, в 2018-2022-м по "разделу 333" на Европу потратили 1,6 миллиарда — около 29% общемировых расходов.У Вашингтона есть и другие инструменты. Так, программу Foreign Military Financing (зарубежного военного финансирования), рассчитанную на закупки дорогостоящего вооружения — истребителей, кораблей, танков, нынешнее решение не затронуло.Удар по ПрибалтикеТем не менее, отмечает Bloomberg, европейцы лишатся сотен миллионов долларов. Особенно тяжелым ударом это станет для Балтийской инициативы безопасности — программы, созданной в 2020-м для Эстонии, Латвии и Литвы. Только в прошлом году конгресс выделил на нее 228 миллионов. Эти же страны получали и основную часть в рамках "раздела 333".И именно они в последние годы активно готовятся к "войне с Россией" и даже анонсировали создание "Балтийской линии обороны" — системы бункеров, укреплений и минных полей. Таллин, Рига и Вильнюс вышли из Оттавской конвенции, запрещающей применять, хранить, производить и передавать противопехотные мины. Литва направила на производство таких боеприпасов 800 миллионов евро.Более того, в этой неначавшейся войне уже есть первые жертвы — в августе на одной из мин, установленных "для сдерживания России", подорвался латвийский пограничник.На фоне столь амбициозных планов решение Вашингтона приведет к серьезным последствиям, убежден военный обозреватель и основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев."С точки зрения Прибалтики случившееся близко к катастрофе. Литва, Латвия и Эстония достаточно прочно вовлечены в орбиту американского ВПК, активно закупают там вооружения, но сами едва ли смогут найти на это деньги", — пояснил он в беседе с РИА Новости.По его словам, само по себе урезание американских расходов на поддержку Европы — очень мощный сигнал для государств, которые в обеспечении собственной безопасности опираются на Запад."Теперь они поймут, что нельзя полностью полагаться на США. Придется искать какие-то выходы. Причем Прибалтике ЕС вряд ли поможет — все деньги уходят на Украину", — добавил эксперт.Часть обширного планаВ Белом доме сослались на указ Дональда Трампа о реорганизации расходов на иностранную помощь, подписанный им в первый день пребывания в должности президента.К тому же Вашингтон при Трампе уделяет больше внимания Индо-Тихоокеанскому региону, сдерживанию Китая, чем европейским союзникам.По мнению Корнева, сокращение военной поддержки ЕС можно считать реакцией на итоги саммита "коалиции желающих", где обсуждали отправку воинских контингентов на Украину после завершения конфликта."Судя по тому, что мы видим, США не поддержали эту инициативу. Вместо военной помощи и присоединения к очередным санкциям Трамп обвинил союзников в том, что те сами покупают российскую нефть", — указал эксперт.Вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов видит в произошедшем этап реализации общего плана Трампа постепенного дистанцирования от ЕС."Он понимает, что Европа едва ли станет надежной опорой при формировании нового миропорядка, — сообщил политолог РИА Новости. — И старается стать не одной из сторон возможного конфликта, а своего рода медиатором".В тот же день, когда сообщили о решении Вашингтона, сайт Politico опубликовал интервью с президентом Эстонии Аларом Карисом. Граничащие с Россией европейские страны должны готовиться к сокращению численности американских войск в регионе, предупредил он. Как выяснилось, этим дело не ограничится — теперь Таллину, Риге и Вильнюсу придется самим финансировать подготовку к "войне" с Россией, которой они так пугают соседей по континенту.

