Филиал национального центра "Россия" во Владивостоке открыли концертом

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Первый в России филиал Национального центра "Россия" открыли во Владивостоке концертной программой, событие стало общегородским праздником, сообщил корреспондент РИА Новости. На набережной Спортивной гавани во Владивостоке собрались сотни людей, некоторые приехали из других городов региона. Открытие филиала стало настоящим праздником: на площадке мероприятия проводили конкурсы и пели песни."Всегда почетно и ответственно быть первыми. <...> Национальный центр "Россия" (его филиал. — Прим. ред.), открытый во Владивостоке, — это первый шаг того луча, который будет проходить по всей стране. Как солнце, встающее здесь, на Востоке, так этот первый центр будет поэтапно озарять все наши регионы теми достижениями, которыми будут гордиться жители каждого края. А наши жители, наши гости увидели это первыми", — сказал губернатор Приморья Олег Кожемяко на открытии филиала. По словам главы региона, каждый найдет для себя экспозицию по интересам, но главной стала тема защитников Родины, отстаивающих интересы страны в зоне СВО. "Стержневым моментом экспозиции является стенд с нашими героями Российской Федерации — с ребятами, которые защищают нашу страну, с ребятами, которые прошли славный боевой путь, отдали жизнь за Родину. <...> В целом Приморский край — это еще и край героев: 22 Героя России у нас в крае, 20 Героев Приморья. (На выставке также представлены. — Прим. ред.) все экономические проекты и достижения, которые есть сегодня и будут завтра. Выставка <...> посвящена достижениям Приморского края и в области культуры, науки искусства, образования", — добавил губернатор.Концерт продолжили приморские музыканты, танцевальные коллективы. Специальным гостем стала певица Ева Польна, также состоялась шествие с флагами. Генеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова отметила особую роль региона. "Это ворота России в Азию — пространство, где встречаются разные традиции и культуры, где дружба с соседями становится частью повседневной жизни. Мы уверены, что наш филиал станет новым местом силы, точкой культурного притяжения, пространством, где рождаются идеи, где каждый житель и гость чувствует гордость за Россию и сопричастность к ее будущему. Именно поэтому символом филиала выбран уссурийский тигр — гордый, величественный и узнаваемый во всем мире, олицетворяющий природную мощь и силу Дальнего Востока, его характер и стремление к развитию", — сказала она.Первые посетители сегодня уже смогли познакомиться с экспозицией, представляющей достижения региона. На выставке можно увидеть Приморье в миниатюре, где по макету периодически проезжает поезд, познакомиться с экономическими достижениями края, разработками дальневосточных ученых, а также "погрузиться" на дно Японского моря, поднявшись по ступенькам в батискаф. Там в иллюминаторы периодически заглядывают любопытные морские обитатели, а под дном аппарата иногда проплывают акулы и другие хищники. Есть здесь возможность и пройтись по тропе краснокнижных тигров и дальневосточных леопардов, "прокатиться" по водам морского курорта, а также сложить фразу "Я люблю Приморье" с помощью кубов, на гранях которых запечатлены виды с красотами региона.Филиалы Национального центра "Россия" в регионах создаются по распоряжению президента Владимира Путина для демонстрации важнейших достижений страны, укрепления национальной идентичности, формирования у граждан чувства гордости за Россию, а также развития профессиональных навыков детей и молодежи.

