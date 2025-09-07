В Киеве сообщили о вранье Зеленского Макрону
Соскин заявил, что Зеленский попросил Макрона соврать о вводе войск на Украину
© AP Photo / Ludovic MarinВладимир Зеленский и Эммануэль Макрон перед встречей "коалиции желающих" в Париже
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон перед встречей "коалиции желающих" в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский попросил президента Франции Эммануэля Макрона соврать о готовности стран отправить свои войска на Украину, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Макрон придумал каких-то 26 стран. Видно, Зеленский его попросил, чтобы украинцы думали, какой Зеленский молодец — вот, 26 стран сейчас войдет", — заявил он.
При этом политолог еще раз напомнил, что никто до сих пор точно не знает, какие именно государства готовы участвовать в подобной инициативе, не говоря уже о каких-то конкретных шагах.
"Это просто придумано. Вот сидят люди и придумывают", — резюмировал Соскин.
Четвертого сентября в Париже прошла встреча "коалиции желающих" с участием Зеленского. По ее итогам Макрон сообщил, что 26 стран обязались отправить на Украину "силы сдерживания" после прекращения огня.
Позже газета The Telegraph написала, что участники мероприятия обманули Украину, заявив о готовности ее защищать. По данным издания, встреча не только стала очередной пустой демонстрацией солидарности с главой киевского режима, но и продолжает мешать завершению боевых действий.
В пятницу Владимир Путин заявил, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. Он подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть выработаны не только для Киева, но и для Москвы, а на серьезном уровне их пока никто не обсуждал.