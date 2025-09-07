Рейтинг@Mail.ru
В Киеве сообщили о вранье Зеленского Макрону
01:22 07.09.2025
В Киеве сообщили о вранье Зеленского Макрону
Владимир Зеленский попросил президента Франции Эммануэля Макрона соврать о готовности стран отправить свои войска на Украину, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский попросил президента Франции Эммануэля Макрона соврать о готовности стран отправить свои войска на Украину, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.&quot;Макрон придумал каких-то 26 стран. Видно, Зеленский его попросил, чтобы украинцы думали, какой Зеленский молодец — вот, 26 стран сейчас войдет&quot;, — заявил он.При этом политолог еще раз напомнил, что никто до сих пор точно не знает, какие именно государства готовы участвовать в подобной инициативе, не говоря уже о каких-то конкретных шагах."Это просто придумано. Вот сидят люди и придумывают", — резюмировал Соскин.Четвертого сентября в Париже прошла встреча "коалиции желающих" с участием Зеленского. По ее итогам Макрон сообщил, что 26 стран обязались отправить на Украину "силы сдерживания" после прекращения огня.Позже газета The Telegraph написала, что участники мероприятия обманули Украину, заявив о готовности ее защищать. По данным издания, встреча не только стала очередной пустой демонстрацией солидарности с главой киевского режима, но и продолжает мешать завершению боевых действий.В пятницу Владимир Путин заявил, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. Он подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть выработаны не только для Киева, но и для Москвы, а на серьезном уровне их пока никто не обсуждал.
© AP Photo / Ludovic MarinВладимир Зеленский и Эммануэль Макрон перед встречей "коалиции желающих" в Париже
© AP Photo / Ludovic Marin
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон перед встречей "коалиции желающих" в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский попросил президента Франции Эммануэля Макрона соврать о готовности стран отправить свои войска на Украину, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Макрон придумал каких-то 26 стран. Видно, Зеленский его попросил, чтобы украинцы думали, какой Зеленский молодец — вот, 26 стран сейчас войдет", — заявил он.

При этом политолог еще раз напомнил, что никто до сих пор точно не знает, какие именно государства готовы участвовать в подобной инициативе, не говоря уже о каких-то конкретных шагах.
"Это просто придумано. Вот сидят люди и придумывают", — резюмировал Соскин.
Четвертого сентября в Париже прошла встреча "коалиции желающих" с участием Зеленского. По ее итогам Макрон сообщил, что 26 стран обязались отправить на Украину "силы сдерживания" после прекращения огня.
Позже газета The Telegraph написала, что участники мероприятия обманули Украину, заявив о готовности ее защищать. По данным издания, встреча не только стала очередной пустой демонстрацией солидарности с главой киевского режима, но и продолжает мешать завершению боевых действий.
В пятницу Владимир Путин заявил, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. Он подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть выработаны не только для Киева, но и для Москвы, а на серьезном уровне их пока никто не обсуждал.
