В Киеве вновь прогремели взрывы

В Киеве вновь прогремели взрывы

2025-09-07T20:10:00+03:00

Взрывы снова прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Взрывы снова прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Киеве слышны повторные взрывы", - говорится сообщении в Telegram-канале "Общественного". Ранее телеканал уже сообщал о взрывах в Киеве. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

