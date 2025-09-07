https://ria.ru/20250907/kiev-2040309445.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы
2025-09-07T19:41:00+03:00
2025-09-07T19:41:00+03:00
2025-09-07T20:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Киеве прогремела серия взрывов, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Киеве слышны звуки взрывов", — указано в материале канала в Telegram.Меньше чем через полчаса "Общественное" сообщило о повторных взрывах.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучит воздушная тревога. Сегодня российские войска уже наносили удары по военным целям в украинской столице. Армия поразила промышленное предприятие "Киев-67" на западной окраине города и логистическую базу "СТС-ГРУПП", которые работали на нужды ВСУ.
