В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 07.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:41 07.09.2025 (обновлено: 20:16 07.09.2025)
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремела серия взрывов, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Киеве прогремела серия взрывов, сообщил украинский телеканал "Общественное". &quot;В Киеве слышны звуки взрывов&quot;, — указано в материале канала в Telegram.Меньше чем через полчаса "Общественное" сообщило о повторных взрывах.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучит воздушная тревога. Сегодня российские войска уже наносили удары по военным целям в украинской столице. Армия поразила промышленное предприятие "Киев-67" на западной окраине города и логистическую базу "СТС-ГРУПП", которые работали на нужды ВСУ.
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Киеве прогремела серия взрывов, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Киеве слышны звуки взрывов", — указано в материале канала в Telegram.

Меньше чем через полчаса "Общественное" сообщило о повторных взрывах.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучит воздушная тревога.
Сегодня российские войска уже наносили удары по военным целям в украинской столице. Армия поразила промышленное предприятие "Киев-67" на западной окраине города и логистическую базу "СТС-ГРУПП", которые работали на нужды ВСУ.
Специальная военная операция на Украине
 
 
