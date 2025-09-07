Рейтинг@Mail.ru
На Украине признали, что ВСУ бессильны перед "Орешником"
Специальная военная операция на Украине
 
17:58 07.09.2025 (обновлено: 18:54 07.09.2025)
На Украине признали, что ВСУ бессильны перед "Орешником"
На Украине признали, что ВСУ бессильны перед "Орешником"
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилло Буданов* признал, что Украина не способна перехватить ракету "Орешник".
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* признал, что Украина не способна перехватить ракету "Орешник". "Это очень серьезное оружие. Перехватить ее (ракету "Орешник". — Прим. ред.) мы не сможем", — сказал он в интервью YouTube-каналу "Апостроф". Россия 21 ноября прошлого года поразила крупный объект украинского ВПК в Днепропетровске, испытав систему средней дальности "Орешник". Удар нанесли в ответ на применение ВСУ американского и британского оружия.В начале августа президент Владимир Путин сообщил, что первую серийную ракету "Орешник" произвели и поставили в войска.Как отмечал глава государства, при групповом применении удар с помощью этого комплекса сопоставим с использованием ядерного оружия, но при этом он не считается ОМУ.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
На Украине признали, что ВСУ бессильны перед "Орешником"

Глава ГРУ Буданов признал, что ВСУ не способны перехватить ракету "Орешник"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* признал, что Украина не способна перехватить ракету "Орешник".
"Это очень серьезное оружие. Перехватить ее (ракету "Орешник". — Прим. ред.) мы не сможем", — сказал он в интервью YouTube-каналу "Апостроф".
Россия 21 ноября прошлого года поразила крупный объект украинского ВПК в Днепропетровске, испытав систему средней дальности "Орешник". Удар нанесли в ответ на применение ВСУ американского и британского оружия.
В начале августа президент Владимир Путин сообщил, что первую серийную ракету "Орешник" произвели и поставили в войска.
Как отмечал глава государства, при групповом применении удар с помощью этого комплекса сопоставим с использованием ядерного оружия, но при этом он не считается ОМУ.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Специальная военная операция на Украине
 
 
