https://ria.ru/20250907/khod-2040282028.html
Крестный ход открыл в Иркутске Дни русской духовности и культуры
Крестный ход открыл в Иркутске Дни русской духовности и культуры - РИА Новости, 07.09.2025
Крестный ход открыл в Иркутске Дни русской духовности и культуры
Дни русской духовности и культуры "Сияние России" открылись в Иркутске крестных ходом, в торжественной церемонии открытия принял участие глава региона Игорь... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T14:56:00+03:00
2025-09-07T14:56:00+03:00
2025-09-07T14:56:00+03:00
иркутская область
иркутск
иркутская область
игорь кобзев
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040281537_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_d09812502ca6fe5cccf015919d03e6e9.jpg
ИРКУТСК, 7 сен - РИА Новости. Дни русской духовности и культуры "Сияние России" открылись в Иркутске крестных ходом, в торжественной церемонии открытия принял участие глава региона Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Дни русской духовности и культуры "Сияние России" открылись в Иркутске. В план празднования вошло около 800 мероприятий. Они пройдут в городах и поселках Иркутской области с 7 по 30 сентября. Жителей ждут концерты, кинопоказы, спектакли, экскурсии, художественные, фото и книжные выставки, интерактивные программы. "Праздник открыл крестный ход от Богоявленского собора, состоялась Божественная литургия и культурная программа в сквере имени Кирова. Участниками общегородского крестного хода стали около трех тысяч человек. По центральным улицам города пронесли мощи святителя Иннокентия (Кульчицкого), первого епископа Иркутского, которые хранятся в Знаменском монастыре областного центра и ковчег с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского и Всея Руси, их доставили 6 сентября по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. В торжественной церемонии принял участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев", - говорится в сообщении. Глава региона отметил, что Дни русской духовности и культуры "Сияние России" направлены на возрождение духовности и нравственности, сохранение и укрепление исторических и культурных традиций страны. Они проводятся в Приангарье уже более 30 лет - с 1994 года и были созданы по инициативе писателя Валентина Распутина, архиепископа Иркутского и Ангарского Вадима, мэра Иркутска (на момент организации праздника) Бориса Говорина и русского оперного певца Александра Шахматова. В день открытия "Сияния России" в центре Иркутска прошли концерт, лектории, выставки, посвященные святителю Тихону и Иркутску в годы революции и Гражданской войны, мастер-классы, в том числе по народным промыслам, а также фольклорные игры для детей. В Михайло-Архангельской Харлампиевской церкви выступил Сибирский мужской хор Государственного центра народного творчества Красноярского края. В селе Анга Качугского района, где родился Святитель Иннокентий (Вениаминов) 8 сентября состоятся мероприятия, посвященные 228-летию со дня его рождения. Литературная программа фестиваля начнется 8 сентября в Знаменском монастыре Иркутска. По традиции будут возложены цветы к памятнику писателя Валентина Распутина. В Иркутскую область прибудет 11 литераторов – представителей Союза писателей России. Они проведут круглые столы, дискуссии, поэтические вечера, презентации книг и творческие встречи в культурных и образовательных организациях. Также в рамках культурной программы "Сияние России" состоятся показ документального фильма "Набат", посвященного специальной военной операции, выставка Центра русского языка, фольклора и этнографии "Русь Сибирская, сторона Байкальская", презентация книги Игоря Корниенко "Бери и помни", открытие после технического оснащения в рамках национального проекта "Семья" Братского городского объединенного музея истории освоения Ангары.
иркутск
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040281537_52:0:1189:853_1920x0_80_0_0_241b9942040ac5aeca40f0c33955f41e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутск, иркутская область, игорь кобзев, религия
Иркутская область, Иркутск, Иркутская область, Игорь Кобзев, Религия
Крестный ход открыл в Иркутске Дни русской духовности и культуры
Крестный ход открыл в Иркутске Дни русской духовности и культуры "Сияние России"
ИРКУТСК, 7 сен - РИА Новости. Дни русской духовности и культуры "Сияние России" открылись в Иркутске крестных ходом, в торжественной церемонии открытия принял участие глава региона Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Дни русской духовности и культуры "Сияние России" открылись в Иркутске. В план празднования вошло около 800 мероприятий. Они пройдут в городах и поселках Иркутской области с 7 по 30 сентября. Жителей ждут концерты, кинопоказы, спектакли, экскурсии, художественные, фото и книжные выставки, интерактивные программы.
"Праздник открыл крестный ход от Богоявленского собора, состоялась Божественная литургия и культурная программа в сквере имени Кирова. Участниками общегородского крестного хода стали около трех тысяч человек. По центральным улицам города пронесли мощи святителя Иннокентия (Кульчицкого), первого епископа Иркутского, которые хранятся в Знаменском монастыре областного центра и ковчег с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского и Всея Руси, их доставили 6 сентября по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. В торжественной церемонии принял участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев", - говорится в сообщении.
Глава региона отметил, что Дни русской духовности и культуры "Сияние России" направлены на возрождение духовности и нравственности, сохранение и укрепление исторических и культурных традиций страны. Они проводятся в Приангарье уже более 30 лет - с 1994 года и были созданы по инициативе писателя Валентина Распутина, архиепископа Иркутского и Ангарского Вадима, мэра Иркутска (на момент организации праздника) Бориса Говорина и русского оперного певца Александра Шахматова.
В день открытия "Сияния России" в центре Иркутска прошли концерт, лектории, выставки, посвященные святителю Тихону и Иркутску в годы революции и Гражданской войны, мастер-классы, в том числе по народным промыслам, а также фольклорные игры для детей.
В Михайло-Архангельской Харлампиевской церкви выступил Сибирский мужской хор Государственного центра народного творчества Красноярского края. В селе Анга Качугского района, где родился Святитель Иннокентий (Вениаминов) 8 сентября состоятся мероприятия, посвященные 228-летию со дня его рождения.
Литературная программа фестиваля начнется 8 сентября в Знаменском монастыре Иркутска. По традиции будут возложены цветы к памятнику писателя Валентина Распутина. В Иркутскую область прибудет 11 литераторов – представителей Союза писателей России. Они проведут круглые столы, дискуссии, поэтические вечера, презентации книг и творческие встречи в культурных и образовательных организациях.
Также в рамках культурной программы "Сияние России" состоятся показ документального фильма "Набат", посвященного специальной военной операции, выставка Центра русского языка, фольклора и этнографии "Русь Сибирская, сторона Байкальская", презентация книги Игоря Корниенко "Бери и помни", открытие после технического оснащения в рамках национального проекта "Семья" Братского городского объединенного музея истории освоения Ангары.