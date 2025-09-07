https://ria.ru/20250907/khod-2040282028.html

Крестный ход открыл в Иркутске Дни русской духовности и культуры

Крестный ход открыл в Иркутске Дни русской духовности и культуры

ИРКУТСК, 7 сен - РИА Новости. Дни русской духовности и культуры "Сияние России" открылись в Иркутске крестных ходом, в торжественной церемонии открытия принял участие глава региона Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Дни русской духовности и культуры "Сияние России" открылись в Иркутске. В план празднования вошло около 800 мероприятий. Они пройдут в городах и поселках Иркутской области с 7 по 30 сентября. Жителей ждут концерты, кинопоказы, спектакли, экскурсии, художественные, фото и книжные выставки, интерактивные программы. "Праздник открыл крестный ход от Богоявленского собора, состоялась Божественная литургия и культурная программа в сквере имени Кирова. Участниками общегородского крестного хода стали около трех тысяч человек. По центральным улицам города пронесли мощи святителя Иннокентия (Кульчицкого), первого епископа Иркутского, которые хранятся в Знаменском монастыре областного центра и ковчег с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского и Всея Руси, их доставили 6 сентября по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. В торжественной церемонии принял участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев", - говорится в сообщении. Глава региона отметил, что Дни русской духовности и культуры "Сияние России" направлены на возрождение духовности и нравственности, сохранение и укрепление исторических и культурных традиций страны. Они проводятся в Приангарье уже более 30 лет - с 1994 года и были созданы по инициативе писателя Валентина Распутина, архиепископа Иркутского и Ангарского Вадима, мэра Иркутска (на момент организации праздника) Бориса Говорина и русского оперного певца Александра Шахматова. В день открытия "Сияния России" в центре Иркутска прошли концерт, лектории, выставки, посвященные святителю Тихону и Иркутску в годы революции и Гражданской войны, мастер-классы, в том числе по народным промыслам, а также фольклорные игры для детей. В Михайло-Архангельской Харлампиевской церкви выступил Сибирский мужской хор Государственного центра народного творчества Красноярского края. В селе Анга Качугского района, где родился Святитель Иннокентий (Вениаминов) 8 сентября состоятся мероприятия, посвященные 228-летию со дня его рождения. Литературная программа фестиваля начнется 8 сентября в Знаменском монастыре Иркутска. По традиции будут возложены цветы к памятнику писателя Валентина Распутина. В Иркутскую область прибудет 11 литераторов – представителей Союза писателей России. Они проведут круглые столы, дискуссии, поэтические вечера, презентации книг и творческие встречи в культурных и образовательных организациях. Также в рамках культурной программы "Сияние России" состоятся показ документального фильма "Набат", посвященного специальной военной операции, выставка Центра русского языка, фольклора и этнографии "Русь Сибирская, сторона Байкальская", презентация книги Игоря Корниенко "Бери и помни", открытие после технического оснащения в рамках национального проекта "Семья" Братского городского объединенного музея истории освоения Ангары.

