Общемосковский крестный ход завершился у Новодевичьего монастыря
14:04 07.09.2025
Общемосковский крестный ход завершился у Новодевичьего монастыря
Общемосковский крестный ход завершился у Новодевичьего монастыря
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Общемосковский крестный ход завершился у стен Новодевичьего монастыря, передает корреспондент РИА Новости. Молитвенное шествие прошло от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Общая длина маршрута составила около шести километров. После завершения крестного хода был отслужен краткий молебен, после чего патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим со словом. Как рассказал РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов), организаторы ожидают, что в крестном ходе примут участие около 20 тысяч человек. Архиерей отметил, что нынешнее молитвенное шествие – это возрождение традиции больших общемосковских крестных ходов, насчитывавшей до революции более четырех столетий. Оно приурочено ко дню празднования Собора Московских святых. Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году, указывает сайт паломнического отдела Московского патриархата – тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь был торжественно перенесен список (копия) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.
2025
Верующие во время крестного хода в день празднования Собора Московских святых у кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве
Верующие во время крестного хода в день празднования Собора Московских святых у кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Общемосковский крестный ход завершился у стен Новодевичьего монастыря, передает корреспондент РИА Новости.
Молитвенное шествие прошло от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Общая длина маршрута составила около шести километров.
После завершения крестного хода был отслужен краткий молебен, после чего патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим со словом.
Как рассказал РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов), организаторы ожидают, что в крестном ходе примут участие около 20 тысяч человек. Архиерей отметил, что нынешнее молитвенное шествие – это возрождение традиции больших общемосковских крестных ходов, насчитывавшей до революции более четырех столетий. Оно приурочено ко дню празднования Собора Московских святых. Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году, указывает сайт паломнического отдела Московского патриархата – тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь был торжественно перенесен список (копия) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.
