Тысячи верующих приняли участие в общемосковском крестном ходе

Религия
 
12:26 07.09.2025 (обновлено: 14:02 07.09.2025)
Тысячи верующих приняли участие в общемосковском крестном ходе
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил общемосковский крестный ход духовенства и мирян от храма Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости.
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил общемосковский крестный ход духовенства и мирян от храма Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости.Процессия с участием тысяч верующих выдвинулась по Соймоновскому проезду к Пречистенской набережной и далее направилась в сторону Новодевичьего монастыря. Общая длина маршрута — около шести километров.До начала шествия патриарх Кирилл провел божественную литургию в храме Христа Спасителя. По его словам, Москва не откажется от христианского наследия, этот город является по-настоящему православным, открытым для собратьев из других религий, признающих вклад в общую историю.Со своей стороны, архиерей Савва отметил, что нынешнее молитвенное шествие — это возрождение традиции больших общемосковских крестных ходов, насчитывавшей до революции более четырех столетий. Оно приурочено ко Дню празднования Собора Московских святых. Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году — тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь торжественно перенесли список (копию) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил общемосковский крестный ход духовенства и мирян от храма Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости.
Процессия с участием тысяч верующих выдвинулась по Соймоновскому проезду к Пречистенской набережной и далее направилась в сторону Новодевичьего монастыря. Общая длина маршрута — около шести километров.

Как сообщал РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов), в крестном ходе примут участие около 20 тысяч человек.

До начала шествия патриарх Кирилл провел божественную литургию в храме Христа Спасителя. По его словам, Москва не откажется от христианского наследия, этот город является по-настоящему православным, открытым для собратьев из других религий, признающих вклад в общую историю.
Со своей стороны, архиерей Савва отметил, что нынешнее молитвенное шествие — это возрождение традиции больших общемосковских крестных ходов, насчитывавшей до революции более четырех столетий. Оно приурочено ко Дню празднования Собора Московских святых.
Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году — тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь торжественно перенесли список (копию) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.
Заголовок открываемого материала