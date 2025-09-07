https://ria.ru/20250907/khod-2040269096.html

Тысячи верующих приняли участие в общемосковском крестном ходе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил общемосковский крестный ход духовенства и мирян от храма Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.09.2025

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил общемосковский крестный ход духовенства и мирян от храма Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости.Процессия с участием тысяч верующих выдвинулась по Соймоновскому проезду к Пречистенской набережной и далее направилась в сторону Новодевичьего монастыря. Общая длина маршрута — около шести километров.До начала шествия патриарх Кирилл провел божественную литургию в храме Христа Спасителя. По его словам, Москва не откажется от христианского наследия, этот город является по-настоящему православным, открытым для собратьев из других религий, признающих вклад в общую историю.Со своей стороны, архиерей Савва отметил, что нынешнее молитвенное шествие — это возрождение традиции больших общемосковских крестных ходов, насчитывавшей до революции более четырех столетий. Оно приурочено ко Дню празднования Собора Московских святых. Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году — тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь торжественно перенесли список (копию) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.

Общемосковский крестный ход, который возглавил патриарх Кирилл Общемосковский крестный ход, который возглавил патриарх Кирилл, проходит в столице, передает корреспондент РИА Новости. Процессия выдвинулась от храма Христа Спасителя и направится в сторону Новодевичьего монастыря. 2025-09-07T12:26 true PT0M13S

Верующие у храма Христа Спасителя в ожидании общемосковского крестного хода Верующие собрались у храма Христа Спасителя в ожидании общемосковского крестного хода, передает корреспондент РИА Новости. 2025-09-07T12:26 true PT0M10S

