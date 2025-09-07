https://ria.ru/20250907/khod-2040269096.html
Тысячи верующих приняли участие в общемосковском крестном ходе
Тысячи верующих приняли участие в общемосковском крестном ходе - РИА Новости, 07.09.2025
Тысячи верующих приняли участие в общемосковском крестном ходе
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил общемосковский крестный ход духовенства и мирян от храма Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T12:26:00+03:00
2025-09-07T12:26:00+03:00
2025-09-07T14:02:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040271777_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_99e3d7fb03ed42d93bd684ebb196e617.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил общемосковский крестный ход духовенства и мирян от храма Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости.Процессия с участием тысяч верующих выдвинулась по Соймоновскому проезду к Пречистенской набережной и далее направилась в сторону Новодевичьего монастыря. Общая длина маршрута — около шести километров.До начала шествия патриарх Кирилл провел божественную литургию в храме Христа Спасителя. По его словам, Москва не откажется от христианского наследия, этот город является по-настоящему православным, открытым для собратьев из других религий, признающих вклад в общую историю.Со своей стороны, архиерей Савва отметил, что нынешнее молитвенное шествие — это возрождение традиции больших общемосковских крестных ходов, насчитывавшей до революции более четырех столетий. Оно приурочено ко Дню празднования Собора Московских святых. Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году — тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь торжественно перенесли список (копию) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.
москва
россия
Общемосковский крестный ход, который возглавил патриарх Кирилл
Общемосковский крестный ход, который возглавил патриарх Кирилл, проходит в столице, передает корреспондент РИА Новости. Процессия выдвинулась от храма Христа Спасителя и направится в сторону Новодевичьего монастыря.
2025-09-07T12:26
true
PT0M13S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040271777_348:0:1788:1080_1920x0_80_0_0_539aeb67e4d67961b47126ee5fd3fae4.jpg
Верующие у храма Христа Спасителя в ожидании общемосковского крестного хода
Верующие собрались у храма Христа Спасителя в ожидании общемосковского крестного хода, передает корреспондент РИА Новости.
2025-09-07T12:26
true
PT0M10S
московский патриархат, москва, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, общество
Московский Патриархат, Религия, Москва, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Общество
Тысячи верующих приняли участие в общемосковском крестном ходе
Патриарх Кирилл возглавил крестный ход у храма Христа Спасителя
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил общемосковский крестный ход духовенства и мирян от храма Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости.
Процессия с участием тысяч верующих выдвинулась по Соймоновскому проезду к Пречистенской набережной и далее направилась в сторону Новодевичьего монастыря. Общая длина маршрута — около шести километров.
Как сообщал РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов), в крестном ходе примут участие около 20 тысяч человек.
До начала шествия патриарх Кирилл провел божественную литургию в храме Христа Спасителя. По его словам, Москва не откажется от христианского наследия, этот город является по-настоящему православным, открытым для собратьев из других религий, признающих вклад в общую историю.
Со своей стороны, архиерей Савва отметил, что нынешнее молитвенное шествие — это возрождение традиции больших общемосковских крестных ходов, насчитывавшей до революции более четырех столетий. Оно приурочено ко Дню празднования Собора Московских святых.
Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году — тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь торжественно перенесли список (копию) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.