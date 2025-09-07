https://ria.ru/20250907/khimki-2040308999.html
В Химках приняли меры для обеспечения доступности дороги в Левобережном
В Химках приняли меры для обеспечения доступности дороги в Левобережном
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. После перекрытия дороги на улице Совхозная собственником земельного участка, администрация Химок инициировала процедуру установления сервитута в пользу неограниченного круга лиц, сообщает пресс-служба администрация муниципалитета.
Этот процесс имеет регламентные и процедурные сроки.
• представители муниципального земельного контроля и сертифицированные кадастровые инженеры выехали на место и подготовили схему расположения границ сервитута;
• проект решения об установлении сервитута и указанная схема прошли согласование Межведомственной комиссии по земельно-имущественным отношениям в Московской области (министерства имущественных отношений Московской области);
• информационное сообщение об установлении сервитута будет опубликовано на сайте администрации в ближайшие дни.
"Это значит, что часть дороги, которая ранее была перекрыта бетонными блоками собственником земельного участка, по истечении 15 дней после публикации снова станет доступна для жителей", - написала в своем телеграм-канале глава Химок Елена Землякова.
Если собственник не примет меры по освобождению части территории земельного участка, указанного в схеме, меры по демонтажу будут приняты со стороны администрации.