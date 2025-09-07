https://ria.ru/20250907/khimki-2040308999.html

В Химках приняли меры для обеспечения доступности дороги в Левобережном

В Химках приняли меры для обеспечения доступности дороги в Левобережном - РИА Новости, 07.09.2025

В Химках приняли меры для обеспечения доступности дороги в Левобережном

После перекрытия дороги на улице Совхозная собственником земельного участка, администрация Химок инициировала процедуру установления сервитута в пользу... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T19:33:00+03:00

2025-09-07T19:33:00+03:00

2025-09-07T19:33:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040308640_0:0:1899:1068_1920x0_80_0_0_e506724f91f04b17e653f066292344e2.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. После перекрытия дороги на улице Совхозная собственником земельного участка, администрация Химок инициировала процедуру установления сервитута в пользу неограниченного круга лиц, сообщает пресс-служба администрация муниципалитета. Этот процесс имеет регламентные и процедурные сроки. Какие приняты меры: • представители муниципального земельного контроля и сертифицированные кадастровые инженеры выехали на место и подготовили схему расположения границ сервитута; • проект решения об установлении сервитута и указанная схема прошли согласование Межведомственной комиссии по земельно-имущественным отношениям в Московской области (министерства имущественных отношений Московской области); • информационное сообщение об установлении сервитута будет опубликовано на сайте администрации в ближайшие дни. "Это значит, что часть дороги, которая ранее была перекрыта бетонными блоками собственником земельного участка, по истечении 15 дней после публикации снова станет доступна для жителей", - написала в своем телеграм-канале глава Химок Елена Землякова. Если собственник не примет меры по освобождению части территории земельного участка, указанного в схеме, меры по демонтажу будут приняты со стороны администрации.

https://ria.ru/20250904/zemlyakova-2039698330.html

химки (городской округ в московской области)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

химки (городской округ в московской области)