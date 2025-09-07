Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС согласно сформировать комитет для управления сектором Газа
23:46 07.09.2025 (обновлено: 00:03 08.09.2025)
ХАМАС согласно сформировать комитет для управления сектором Газа
ДОХА, 7 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово сразу передать полномочия комитету технократов после получения конкретной гарантии от врага, что он будет придерживаться этого соглашения, говорится в заявлении движения в его Telegram-канале."ХАМАС приветствует любые шаги, способствующие прекращению агрессии против нашего народа, и подтверждает свою готовность немедленно сесть за стол переговоров для обсуждения освобождения всех заложников в обмен на чёткое заявление о прекращении войны, полный вывод войск из сектора Газа и формирование комитета по управлению сектором Газа независимыми палестинцами", - отмечается в заявлении.ХАМАС заявило, что "готово сразу передать полномочия комитету технократов после получения конкретной гарантии от врага, что он будет придерживаться этого соглашения".
2025
ХАМАС согласно сформировать комитет для управления сектором Газа

Палестинцы в центре раздачи гуманитарной помощи в Рафахе
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Палестинцы в центре раздачи гуманитарной помощи в Рафахе. Архивное фото
ДОХА, 7 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово сразу передать полномочия комитету технократов после получения конкретной гарантии от врага, что он будет придерживаться этого соглашения, говорится в заявлении движения в его Telegram-канале.
"ХАМАС приветствует любые шаги, способствующие прекращению агрессии против нашего народа, и подтверждает свою готовность немедленно сесть за стол переговоров для обсуждения освобождения всех заложников в обмен на чёткое заявление о прекращении войны, полный вывод войск из сектора Газа и формирование комитета по управлению сектором Газа независимыми палестинцами", - отмечается в заявлении.
ХАМАС заявило, что "готово сразу передать полномочия комитету технократов после получения конкретной гарантии от врага, что он будет придерживаться этого соглашения".
