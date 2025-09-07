https://ria.ru/20250907/khamas-2040323360.html
ХАМАС согласно сформировать комитет для управления сектором Газа
ДОХА, 7 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово сразу передать полномочия комитету технократов после получения конкретной гарантии от врага, что он будет придерживаться этого соглашения, говорится в заявлении движения в его Telegram-канале."ХАМАС приветствует любые шаги, способствующие прекращению агрессии против нашего народа, и подтверждает свою готовность немедленно сесть за стол переговоров для обсуждения освобождения всех заложников в обмен на чёткое заявление о прекращении войны, полный вывод войск из сектора Газа и формирование комитета по управлению сектором Газа независимыми палестинцами", - отмечается в заявлении.ХАМАС заявило, что "готово сразу передать полномочия комитету технократов после получения конкретной гарантии от врага, что он будет придерживаться этого соглашения".
