https://ria.ru/20250907/khamas-2040323360.html

ХАМАС согласно сформировать комитет для управления сектором Газа

ХАМАС согласно сформировать комитет для управления сектором Газа - РИА Новости, 08.09.2025

ХАМАС согласно сформировать комитет для управления сектором Газа

Палестинское движение ХАМАС готово сразу передать полномочия комитету технократов после получения конкретной гарантии от врага, что он будет придерживаться... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-07T23:46:00+03:00

2025-09-07T23:46:00+03:00

2025-09-08T00:03:00+03:00

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019850608_0:313:3072:2040_1920x0_80_0_0_6712a5a78e859ba9c7b62fbff684011d.jpg

ДОХА, 7 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово сразу передать полномочия комитету технократов после получения конкретной гарантии от врага, что он будет придерживаться этого соглашения, говорится в заявлении движения в его Telegram-канале."ХАМАС приветствует любые шаги, способствующие прекращению агрессии против нашего народа, и подтверждает свою готовность немедленно сесть за стол переговоров для обсуждения освобождения всех заложников в обмен на чёткое заявление о прекращении войны, полный вывод войск из сектора Газа и формирование комитета по управлению сектором Газа независимыми палестинцами", - отмечается в заявлении.ХАМАС заявило, что "готово сразу передать полномочия комитету технократов после получения конкретной гарантии от врага, что он будет придерживаться этого соглашения".

https://ria.ru/20250907/konflikt-1915630213.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году