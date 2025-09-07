ХАМАС согласилось немедленно сесть за стол переговоров
ХАМАС согласно обсудить освобождение заложников и прекращение военных действий
ДОХА, 7 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово сразу сесть за "стол переговоров" после получения предложений американской стороны, чтобы обсудить освобождение всех израильских заложников в обмен на четкое объявление о прекращении огня и вывод войск из сектора Газа, говорится в заявлении движения в его Telegram-канале.
"Мы получили от американской стороны через посредников несколько идей по достижению соглашения о прекращении огня. В связи с этим ХАМАС приветствует любые шаги, способствующие прекращению агрессии против нашего народа, и подтверждает свою готовность немедленно сесть за стол переговоров для обсуждения освобождения всех заложников в обмен на чёткое заявление о прекращении войны, полный вывод войск из сектора Газа и формирование комитета по управлению сектором Газа независимыми палестинцами", - отмечается в заявлении.
ХАМАС заявило, что "готово сразу передать полномочия комитету технократов после получения конкретной гарантии от врага, что он будет придерживаться этого соглашения".
Ранее президент США Дональд Трамп призвал ХАМАС принять американские условия мирной сделки по Газе, на которые, по его словам, уже согласились израильтяне.