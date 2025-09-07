https://ria.ru/20250907/khamas-2040323269.html

ХАМАС согласилось немедленно сесть за стол переговоров

ХАМАС согласилось немедленно сесть за стол переговоров - РИА Новости, 08.09.2025

ХАМАС согласилось немедленно сесть за стол переговоров

Палестинское движение ХАМАС готово сразу сесть за "стол переговоров" после получения предложений американской стороны, чтобы обсудить освобождение всех... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-07T23:43:00+03:00

2025-09-07T23:43:00+03:00

2025-09-08T00:02:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998113922_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_375c5376271cc6fef1f9974cbc5904c5.jpg

ДОХА, 7 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово сразу сесть за "стол переговоров" после получения предложений американской стороны, чтобы обсудить освобождение всех израильских заложников в обмен на четкое объявление о прекращении огня и вывод войск из сектора Газа, говорится в заявлении движения в его Telegram-канале."Мы получили от американской стороны через посредников несколько идей по достижению соглашения о прекращении огня. В связи с этим ХАМАС приветствует любые шаги, способствующие прекращению агрессии против нашего народа, и подтверждает свою готовность немедленно сесть за стол переговоров для обсуждения освобождения всех заложников в обмен на чёткое заявление о прекращении войны, полный вывод войск из сектора Газа и формирование комитета по управлению сектором Газа независимыми палестинцами", - отмечается в заявлении.ХАМАС заявило, что "готово сразу передать полномочия комитету технократов после получения конкретной гарантии от врага, что он будет придерживаться этого соглашения".Ранее президент США Дональд Трамп призвал ХАМАС принять американские условия мирной сделки по Газе, на которые, по его словам, уже согласились израильтяне.

https://ria.ru/20250907/konflikt-1915630213.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году