Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС согласилось немедленно сесть за стол переговоров - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:43 07.09.2025 (обновлено: 00:02 08.09.2025)
https://ria.ru/20250907/khamas-2040323269.html
ХАМАС согласилось немедленно сесть за стол переговоров
ХАМАС согласилось немедленно сесть за стол переговоров - РИА Новости, 08.09.2025
ХАМАС согласилось немедленно сесть за стол переговоров
Палестинское движение ХАМАС готово сразу сесть за "стол переговоров" после получения предложений американской стороны, чтобы обсудить освобождение всех... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-07T23:43:00+03:00
2025-09-08T00:02:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998113922_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_375c5376271cc6fef1f9974cbc5904c5.jpg
ДОХА, 7 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово сразу сесть за "стол переговоров" после получения предложений американской стороны, чтобы обсудить освобождение всех израильских заложников в обмен на четкое объявление о прекращении огня и вывод войск из сектора Газа, говорится в заявлении движения в его Telegram-канале."Мы получили от американской стороны через посредников несколько идей по достижению соглашения о прекращении огня. В связи с этим ХАМАС приветствует любые шаги, способствующие прекращению агрессии против нашего народа, и подтверждает свою готовность немедленно сесть за стол переговоров для обсуждения освобождения всех заложников в обмен на чёткое заявление о прекращении войны, полный вывод войск из сектора Газа и формирование комитета по управлению сектором Газа независимыми палестинцами", - отмечается в заявлении.ХАМАС заявило, что "готово сразу передать полномочия комитету технократов после получения конкретной гарантии от врага, что он будет придерживаться этого соглашения".Ранее президент США Дональд Трамп призвал ХАМАС принять американские условия мирной сделки по Газе, на которые, по его словам, уже согласились израильтяне.
https://ria.ru/20250907/konflikt-1915630213.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998113922_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b0f0901403f128d335edd00349b7762f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ХАМАС согласилось немедленно сесть за стол переговоров

ХАМАС согласно обсудить освобождение заложников и прекращение военных действий

© AP Photo / Abdel KareemБойцы ХАМАС
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© AP Photo / Abdel Kareem
Бойцы ХАМАС . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 7 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово сразу сесть за "стол переговоров" после получения предложений американской стороны, чтобы обсудить освобождение всех израильских заложников в обмен на четкое объявление о прекращении огня и вывод войск из сектора Газа, говорится в заявлении движения в его Telegram-канале.
"Мы получили от американской стороны через посредников несколько идей по достижению соглашения о прекращении огня. В связи с этим ХАМАС приветствует любые шаги, способствующие прекращению агрессии против нашего народа, и подтверждает свою готовность немедленно сесть за стол переговоров для обсуждения освобождения всех заложников в обмен на чёткое заявление о прекращении войны, полный вывод войск из сектора Газа и формирование комитета по управлению сектором Газа независимыми палестинцами", - отмечается в заявлении.
ХАМАС заявило, что "готово сразу передать полномочия комитету технократов после получения конкретной гарантии от врага, что он будет придерживаться этого соглашения".
Ранее президент США Дональд Трамп призвал ХАМАС принять американские условия мирной сделки по Газе, на которые, по его словам, уже согласились израильтяне.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреСШАДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала