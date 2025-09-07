https://ria.ru/20250907/kanada-2040235271.html
Пропавшего в Латвии канадского военного нашли мертвым
Пропавшего в Латвии канадского военного нашли мертвым - РИА Новости, 07.09.2025
Пропавшего в Латвии канадского военного нашли мертвым
Канадского военного, пропавшего в начале сентября в Латвии, где он находился в составе авиационного батальона многонациональной бригады НАТО, обнаружили... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T04:37:00+03:00
2025-09-07T04:37:00+03:00
2025-09-07T06:26:00+03:00
в мире
латвия
канада
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014409241_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_9ec232cdf94e3cb8d028edc713e8c433.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Канадского военного, пропавшего в начале сентября в Латвии, где он находился в составе авиационного батальона многонациональной бригады НАТО, обнаружили мертвым, ведется расследование его смерти, сообщило министерство обороны Канады. В пятницу министерство обороны Канады заявило, что канадский военный в Латвии со вторника пропал без вести. Минобороны отметило, что он был техником из 408-й тактической вертолетной эскадрильи. "Тело уорент-офицера Джорджа Холя, канадского офицера, отправленного в рамках операции... (НАТО. — Прим. Ред.) в Латвию и пропавшего 2 сентября, было обнаружено 5 сентября", — говорится в заявлении минобороны, опубликованном на сайте правительства Канады.В заявлении уточняется, что полиция Канады сотрудничает с правоохранительными органами Латвии для расследования причины смерти военного.
https://ria.ru/20250608/ssha-2021579446.html
https://ria.ru/20250401/ssha-2008761840.html
латвия
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014409241_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_8c77d26a86462c036659db241928e94e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, канада, нато
В мире, Латвия, Канада, НАТО
Пропавшего в Латвии канадского военного нашли мертвым
Минобороны Канады заявило о смерти пропавшего в Латвии техника бригады НАТО