Пропавшего в Латвии канадского военного нашли мертвым - РИА Новости, 07.09.2025
04:37 07.09.2025 (обновлено: 06:26 07.09.2025)
Пропавшего в Латвии канадского военного нашли мертвым
Пропавшего в Латвии канадского военного нашли мертвым - РИА Новости, 07.09.2025
Пропавшего в Латвии канадского военного нашли мертвым
Канадского военного, пропавшего в начале сентября в Латвии, где он находился в составе авиационного батальона многонациональной бригады НАТО, обнаружили... РИА Новости, 07.09.2025
в мире
латвия
канада
нато
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Канадского военного, пропавшего в начале сентября в Латвии, где он находился в составе авиационного батальона многонациональной бригады НАТО, обнаружили мертвым, ведется расследование его смерти, сообщило министерство обороны Канады. В пятницу министерство обороны Канады заявило, что канадский военный в Латвии со вторника пропал без вести. Минобороны отметило, что он был техником из 408-й тактической вертолетной эскадрильи. "Тело уорент-офицера Джорджа Холя, канадского офицера, отправленного в рамках операции... (НАТО. — Прим. Ред.) в Латвию и пропавшего 2 сентября, было обнаружено 5 сентября", — говорится в заявлении минобороны, опубликованном на сайте правительства Канады.В заявлении уточняется, что полиция Канады сотрудничает с правоохранительными органами Латвии для расследования причины смерти военного.
латвия
канада
в мире, латвия, канада, нато
В мире, Латвия, Канада, НАТО
Пропавшего в Латвии канадского военного нашли мертвым

Минобороны Канады заявило о смерти пропавшего в Латвии техника бригады НАТО

Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Флаг Канады. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Канадского военного, пропавшего в начале сентября в Латвии, где он находился в составе авиационного батальона многонациональной бригады НАТО, обнаружили мертвым, ведется расследование его смерти, сообщило министерство обороны Канады.
В пятницу министерство обороны Канады заявило, что канадский военный в Латвии со вторника пропал без вести. Минобороны отметило, что он был техником из 408-й тактической вертолетной эскадрильи.
"Тело уорент-офицера Джорджа Холя, канадского офицера, отправленного в рамках операции... (НАТО. — Прим. Ред.) в Латвию и пропавшего 2 сентября, было обнаружено 5 сентября", — говорится в заявлении минобороны, опубликованном на сайте правительства Канады.
В заявлении уточняется, что полиция Канады сотрудничает с правоохранительными органами Латвии для расследования причины смерти военного.
В миреЛатвияКанадаНАТО
 
 
