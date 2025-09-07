Пропавшего в Латвии канадского военного нашли мертвым

https://ria.ru/20250907/kanada-2040235271.html

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Канадского военного, пропавшего в начале сентября в Латвии, где он находился в составе авиационного батальона многонациональной бригады НАТО, обнаружили мертвым, ведется расследование его смерти, сообщило министерство обороны Канады. В пятницу министерство обороны Канады заявило, что канадский военный в Латвии со вторника пропал без вести. Минобороны отметило, что он был техником из 408-й тактической вертолетной эскадрильи. "Тело уорент-офицера Джорджа Холя, канадского офицера, отправленного в рамках операции... (НАТО. — Прим. Ред.) в Латвию и пропавшего 2 сентября, было обнаружено 5 сентября", — говорится в заявлении минобороны, опубликованном на сайте правительства Канады.В заявлении уточняется, что полиция Канады сотрудничает с правоохранительными органами Латвии для расследования причины смерти военного.

