На Камчатке за сутки зарегистрировали 14 афтершоков
Вулкан Плоский Толбачик в Камчатском крае. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 7 сен - РИА Новости. Четырнадцать афтершоков магнитудой до 5,6 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, подземные толчки ощущались в населенных пунктах один раз, сообщило ГУМЧС России по Камчатскому краю в своем Telegram-канале.
Сутками ранее на полуострове произошли 15 подземных толчков магнитудой до 5,3. Жители Камчатки ощутили землетрясение один раз.
"За сутки произошли 14 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,6. В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались один раз", — говорится в сообщении.
На Камчатке продолжается мониторинг вулканической активности.
"Ученые фиксируют активность вулкана Камбального... Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", — предупредило ГУМЧС.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, в связи с чем в Камчатском крае с 14 августа ввели режим ЧС природного характера. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки — повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущается. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижаются, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую".