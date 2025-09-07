https://ria.ru/20250907/kadyrov-2040240791.html
Кадыров назвал условие, при котором возможен мир на Украине
Кадыров назвал условие, при котором возможен мир на Украине - РИА Новости, 07.09.2025
Кадыров назвал условие, при котором возможен мир на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости признался, что не считает себя сторонником остановки боевых действий в зоне специальной военной операции, и... РИА Новости, 07.09.2025
ГРОЗНЫЙ, 7 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости признался, что не считает себя сторонником остановки боевых действий в зоне специальной военной операции, и подчеркнул, что мир, по его мнению, возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России. "Я вообще не сторонник остановки боевых действий при нынешнем положении дел в зоне. Считаю, что прекращать боевые действия сейчас нам не выгодно", - сказал Кадыров, отвечая на вопрос агентства о том, на каких условиях должна завершиться СВО. "Цели и задачи СВО взяты не с потолка – это гарантия безопасности всей нашей страны. Мир на наших границах возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России", - считает глава Чечни.
Кадыров назвал условие, при котором возможен мир на Украине
Кадыров: мир возможен, когда Украина станет регионом России