Кадыров назвал условие, при котором возможен мир на Украине

07.09.2025

Кадыров назвал условие, при котором возможен мир на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости признался, что не считает себя сторонником остановки боевых действий в зоне специальной военной операции

ГРОЗНЫЙ, 7 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости признался, что не считает себя сторонником остановки боевых действий в зоне специальной военной операции, и подчеркнул, что мир, по его мнению, возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России. "Я вообще не сторонник остановки боевых действий при нынешнем положении дел в зоне. Считаю, что прекращать боевые действия сейчас нам не выгодно", - сказал Кадыров, отвечая на вопрос агентства о том, на каких условиях должна завершиться СВО. "Цели и задачи СВО взяты не с потолка – это гарантия безопасности всей нашей страны. Мир на наших границах возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России", - считает глава Чечни.

