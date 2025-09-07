Рейтинг@Mail.ru
Кадыров назвал условие, при котором возможен мир на Украине - РИА Новости, 07.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:15 07.09.2025
Кадыров назвал условие, при котором возможен мир на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости признался, что не считает себя сторонником остановки боевых действий в зоне специальной военной операции, и...
специальная военная операция на украине
украина
россия
рамзан кадыров
ГРОЗНЫЙ, 7 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости признался, что не считает себя сторонником остановки боевых действий в зоне специальной военной операции, и подчеркнул, что мир, по его мнению, возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России. "Я вообще не сторонник остановки боевых действий при нынешнем положении дел в зоне. Считаю, что прекращать боевые действия сейчас нам не выгодно", - сказал Кадыров, отвечая на вопрос агентства о том, на каких условиях должна завершиться СВО. "Цели и задачи СВО взяты не с потолка – это гарантия безопасности всей нашей страны. Мир на наших границах возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России", - считает глава Чечни.
украина, россия, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Рамзан Кадыров
Кадыров назвал условие, при котором возможен мир на Украине

Кадыров: мир возможен, когда Украина станет регионом России

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 7 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости признался, что не считает себя сторонником остановки боевых действий в зоне специальной военной операции, и подчеркнул, что мир, по его мнению, возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России.
"Я вообще не сторонник остановки боевых действий при нынешнем положении дел в зоне. Считаю, что прекращать боевые действия сейчас нам не выгодно", - сказал Кадыров, отвечая на вопрос агентства о том, на каких условиях должна завершиться СВО.
"Цели и задачи СВО взяты не с потолка – это гарантия безопасности всей нашей страны. Мир на наших границах возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России", - считает глава Чечни.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияРамзан Кадыров
 
 
loader
