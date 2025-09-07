Опрос показал отношение британцев к действиям Израиля против Палестины
Почти половина британцев оценили действия Израиля в Палестине как Холокост
© AP Photo / Maya LevinИзраильский военный недалеко от границы Израиля с сектором Газа
Израильский военный недалеко от границы Израиля с сектором Газа. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Почти половина жителей Великобритании считают, что действия Израиля в отношении палестинцев можно приравнять к Холокосту, сообщает газета Telegraph со ссылкой на исследование компании YouGov.
Помимо того, исследование показало даже, что 10% молодых британцев поддерживает палестинское движение ХАМАС.
Исследование проводилось онлайн с 1 по 2 сентября 2025, в нем приняли участие 2245 взрослых британцев. Статистическая погрешность не приводится.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых - мирные жители.
Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявлял РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта.
В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.