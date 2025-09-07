https://ria.ru/20250907/izrail-2040287725.html

Израильская армия сообщила об упавшем беспилотнике хуситов на юге страны

Израильская армия сообщила об упавшем беспилотнике хуситов на юге страны - РИА Новости, 07.09.2025

Израильская армия сообщила об упавшем беспилотнике хуситов на юге страны

Один из беспилотников, запущенный йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы), упал в районе аэропорта Рамон на юге Израиля, сообщила пресс-служба Армии обороны... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T15:36:00+03:00

2025-09-07T15:36:00+03:00

2025-09-07T15:36:00+03:00

в мире

израиль

йемен

ансар алла

армия обороны израиля (цахал)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154964/29/1549642984_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_98ae5efc994500e7f2e722294f83c8ad.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 сен - РИА Новости. Один из беспилотников, запущенный йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы), упал в районе аэропорта Рамон на юге Израиля, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье. "Некоторое время назад дополнительный БПЛА, запущенный из Йемена, упал в районе аэропорта Рамон. Сирены не были активированы, инцидент находится на рассмотрении", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250907/izrail-2040247661.html

израиль

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, йемен, ансар алла, армия обороны израиля (цахал)