Израильская армия сообщила об упавшем беспилотнике хуситов на юге страны
Израильская армия сообщила об упавшем беспилотнике хуситов на юге страны - РИА Новости, 07.09.2025
Израильская армия сообщила об упавшем беспилотнике хуситов на юге страны
Один из беспилотников, запущенный йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы), упал в районе аэропорта Рамон на юге Израиля, сообщила пресс-служба Армии обороны... РИА Новости, 07.09.2025
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 сен - РИА Новости. Один из беспилотников, запущенный йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы), упал в районе аэропорта Рамон на юге Израиля, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье. "Некоторое время назад дополнительный БПЛА, запущенный из Йемена, упал в районе аэропорта Рамон. Сирены не были активированы, инцидент находится на рассмотрении", - говорится в сообщении.
Израильская армия сообщила об упавшем беспилотнике хуситов на юге страны
