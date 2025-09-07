Рейтинг@Mail.ru
Израильская армия сообщила об упавшем беспилотнике хуситов на юге страны - РИА Новости, 07.09.2025
15:36 07.09.2025
Израильская армия сообщила об упавшем беспилотнике хуситов на юге страны
в мире
израиль
йемен
ансар алла
армия обороны израиля (цахал)
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 сен - РИА Новости. Один из беспилотников, запущенный йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы), упал в районе аэропорта Рамон на юге Израиля, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье. "Некоторое время назад дополнительный БПЛА, запущенный из Йемена, упал в районе аэропорта Рамон. Сирены не были активированы, инцидент находится на рассмотрении", - говорится в сообщении.
израиль
йемен
в мире, израиль, йемен, ансар алла, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Йемен, Ансар Алла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израильская армия сообщила об упавшем беспилотнике хуситов на юге страны

БПЛА хуситов упал в районе аэропорта Рамон на юге Израиля, сообщили в ЦАХАЛ

© AP Photo / Flash90 / David CohenСледы ракет в небе на севере Израиля
Следы ракет в небе на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© AP Photo / Flash90 / David Cohen
Следы ракет в небе на севере Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 сен - РИА Новости. Один из беспилотников, запущенный йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы), упал в районе аэропорта Рамон на юге Израиля, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье.
"Некоторое время назад дополнительный БПЛА, запущенный из Йемена, упал в районе аэропорта Рамон. Сирены не были активированы, инцидент находится на рассмотрении", - говорится в сообщении.
Армия Израиля заявила о пуске двух ракет из сектора Газа
В миреИзраильЙеменАнсар АллаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
