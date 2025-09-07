Рейтинг@Mail.ru
Врачи назвали фактор ранней смерти от сердечно-сосудистых заболеваний - РИА Новости, 07.09.2025
23:34 07.09.2025
Врачи назвали фактор ранней смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
Врачи назвали фактор ранней смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
2025-09-07T23:34:00+03:00
2025-09-07T23:34:00+03:00
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Люди, у которых наблюдалось повышенное артериальное давление в детстве, подвержены риску преждевременной смерти от заболеваний сердца в возрасте до 50 лет, показало исследование Северо-Западного университета в Чикаго, результаты опубликовал журнал JAMA."В этом исследовании изучалась связь между АД в возрасте 7 лет и смертностью от ССЗ в большой, разнообразной выборке детей из США, с последующим наблюдением до шестого десятилетия жизни", — поясняется в статье.Как сообщается, чикагские ученые использовали данные Совместного перинатального проекта — масштабного американского исследования влияния факторов беременности и раннего детства на здоровье, в ходе которого 38 тысячам семилетних детей измеряли артериальное давление, а затем следили за их судьбой до 2016 года. К этому времени ушли из жизни 2837 человек, по причине сердечно-сосудистых заболеваний — 504 человека.В итоге исследователи пришли к выводу, что люди, у которых в детстве было зафиксировано повышенное давление, чаще умирали из-за осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, не дожив до 50 лет, говорится в материале.
Врачи назвали фактор ранней смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

JAMA: гипертония в детском возрасте указывает на риск смерти от болезней сердца

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Люди, у которых наблюдалось повышенное артериальное давление в детстве, подвержены риску преждевременной смерти от заболеваний сердца в возрасте до 50 лет, показало исследование Северо-Западного университета в Чикаго, результаты опубликовал журнал JAMA.
"В этом исследовании изучалась связь между АД в возрасте 7 лет и смертностью от ССЗ в большой, разнообразной выборке детей из США, с последующим наблюдением до шестого десятилетия жизни", — поясняется в статье.
Как сообщается, чикагские ученые использовали данные Совместного перинатального проекта — масштабного американского исследования влияния факторов беременности и раннего детства на здоровье, в ходе которого 38 тысячам семилетних детей измеряли артериальное давление, а затем следили за их судьбой до 2016 года. К этому времени ушли из жизни 2837 человек, по причине сердечно-сосудистых заболеваний — 504 человека.
В итоге исследователи пришли к выводу, что люди, у которых в детстве было зафиксировано повышенное давление, чаще умирали из-за осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, не дожив до 50 лет, говорится в материале.
