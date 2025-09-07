https://ria.ru/20250907/isiba--2040266555.html

Премьер Японии подтвердил намерение уйти в отставку

Премьер Японии подтвердил намерение уйти в отставку - РИА Новости, 07.09.2025

Премьер Японии подтвердил намерение уйти в отставку

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба подтвердил в ходе пресс-конференци, что покидает пост председателя правящей Либерально-демократической партии. РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T12:12:00+03:00

2025-09-07T12:12:00+03:00

2025-09-07T12:54:00+03:00

сша

япония

сигэру исиба

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975344984_0:137:3025:1839_1920x0_80_0_0_7c115b24bae6be0cdb44989679008eba.jpg

ТОКИО, 7 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба подтвердил в ходе пресс-конференци, что покидает пост председателя правящей Либерально-демократической партии.Трансляция идет по всем ведущим японским телеканалам."В самом начале я хотел бы принести искренние извинения за столь внезапное объявление. Я принял решение уйти с должности председателя Либерально-демократической партии", - заявил Исиба.По его словам, до этого он уже говорил, что не намеревался цепляться за свою должность и намеревался принять соответствующее решение в подходящее для этого время."Я несу ответственность за результаты выборов (в парламент – ред.), являясь председателем партии. И вот сейчас, когда этап по переговорам о таможенных пошлинах США завершен, считаю, что это подходящее время", - добавил Исиба.Он подчеркнул, что, несмотря на принятый в прошлом году закон о политической реформе, партии и правительству так и не удалось устранить недоверие граждан к политике."Для меня это является наибольшим сожалением. Мы должны поставить точку в этом и не быть партией, которая исходит из позиции "главное, чтобы сейчас было хорошо", или "главное, чтобы лично мне было сейчас хорошо". Мы никоем образом не должны становиться такой партией", - подчеркнул Исиба.По его словам, у него еще есть дела, которые он хотел бы закончить, но если бы он допустил голосования завтра по вопросу проведения досрочных выборов главы партии, то избежать раскола внутри партии было бы невозможно."Необходимо действительно осуществить обновление партии. И чтобы сегодняшний момент стал первым к этому шагу, я прошу у всех вас поддержки. Хотел бы принести искренние извинения всем гражданам за то, что передача должности происходит в такой форме", - добавил Исиба, подчеркнув, что не станет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах председателя ЛДП.Сигэру Исиба стал председателем Либерально-демократической партии 27 сентября 2024 года, победив во втором туре Санаэ Такаити. Это была его пятая попытка. 1 октября того же года Исиба стал 102-м премьер-министром Японии, а уже 9 октября роспустил ключевую нижнюю палату парламента.Выборы в нижней палате парламента прошли 27 октября, по итогам которых правящая в стране коалиция в составе ЛДП и партии "Комэйто" впервые за 15 лет не смогла удержать большинство мест. 11 ноября Исиба был переизбран премьер-министром страны по итогам второго тура голосования.Летом этого года правящая коалиция утратила большинство и в верхней палате парламента Японии.Сигэру Исиба считается одним из наиболее опытных политиков в партии, в разные годы он занимал посты министра обороны, министра сельского хозяйства, министра по возрождению регионов.

https://ria.ru/20250902/yaponiya-2039015208.html

https://ria.ru/20250810/rossiya-2034441436.html

https://ria.ru/20250529/putin-2019863536.html

сша

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, япония, сигэру исиба, в мире