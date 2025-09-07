Миронов предложил запустить льготную ипотеку для учителей и медиков
Миронов предложил запустить льготную ипотеку под 5-6% для учителей и врачей
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов предложил запустить в России льготную ипотеку под 5-6% для учителей и медиков.
В пятницу президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ, заявил, что нужно распространить дальневосточную ипотеку для все многодетные семьи в регионе. Также он предложил использовать дальневосточную ипотеку не только на первичном, но и на вторичном рынке жилья - в тех городах, где пока не возводят многоквартирные дома и нет предложений от застройщиков.
"Я надеюсь, что последуют дальнейшие решения по льготной ипотеке и от правительства. Например, для педагогов и медиков по всей стране" - сказал РИА Новости Миронов.
По словам депутата, льготная ипотека для педагогов и медработников, хотя бы под 5-6%, могла бы привлечь людей в эти социальные сферы.
Также Миронов заявил, что партия предлагает вдвое снизить ставку семейной ипотеки, а для многодетных семей – обнулить.
