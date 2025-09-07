Рейтинг@Mail.ru
Миронов предложил запустить льготную ипотеку для учителей и медиков - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 07.09.2025 (обновлено: 11:23 07.09.2025)
https://ria.ru/20250907/ipoteka-2040262365.html
Миронов предложил запустить льготную ипотеку для учителей и медиков
Миронов предложил запустить льготную ипотеку для учителей и медиков - РИА Новости, 07.09.2025
Миронов предложил запустить льготную ипотеку для учителей и медиков
Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов предложил запустить в России льготную ипотеку под 5-6% для учителей и медиков. РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T11:16:00+03:00
2025-09-07T11:23:00+03:00
россия
госдума рф
сергей миронов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004756853_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_d6551ab828f40e042e78b5b5a0a7c34c.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов предложил запустить в России льготную ипотеку под 5-6% для учителей и медиков. В пятницу президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ, заявил, что нужно распространить дальневосточную ипотеку для все многодетные семьи в регионе. Также он предложил использовать дальневосточную ипотеку не только на первичном, но и на вторичном рынке жилья - в тех городах, где пока не возводят многоквартирные дома и нет предложений от застройщиков. "Я надеюсь, что последуют дальнейшие решения по льготной ипотеке и от правительства. Например, для педагогов и медиков по всей стране" - сказал РИА Новости Миронов. По словам депутата, льготная ипотека для педагогов и медработников, хотя бы под 5-6%, могла бы привлечь людей в эти социальные сферы. Также Миронов заявил, что партия предлагает вдвое снизить ставку семейной ипотеки, а для многодетных семей – обнулить.
https://ria.ru/20250906/mrot-2040122727.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004756853_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_10786a5cd1be5197cf2de927a135e8dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф, сергей миронов, владимир путин
Россия, Госдума РФ, Сергей Миронов, Владимир Путин
Миронов предложил запустить льготную ипотеку для учителей и медиков

Миронов предложил запустить льготную ипотеку под 5-6% для учителей и врачей

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов предложил запустить в России льготную ипотеку под 5-6% для учителей и медиков.
В пятницу президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ, заявил, что нужно распространить дальневосточную ипотеку для все многодетные семьи в регионе. Также он предложил использовать дальневосточную ипотеку не только на первичном, но и на вторичном рынке жилья - в тех городах, где пока не возводят многоквартирные дома и нет предложений от застройщиков.
"Я надеюсь, что последуют дальнейшие решения по льготной ипотеке и от правительства. Например, для педагогов и медиков по всей стране" - сказал РИА Новости Миронов.
По словам депутата, льготная ипотека для педагогов и медработников, хотя бы под 5-6%, могла бы привлечь людей в эти социальные сферы.
Также Миронов заявил, что партия предлагает вдвое снизить ставку семейной ипотеки, а для многодетных семей – обнулить.
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов во время пресс-подхода по итогам встречи с кандидатом на пост председателя правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Миронов предложил повысить МРОТ
Вчера, 01:26
 
РоссияГосдума РФСергей МироновВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала