СМИ: Индия разочаровалась в США
Индийские чиновники сомневаются в надежности США как торгового партнера из-за пошлин и разногласий по закупкам российской нефти, пишет The New York Times.
МОСКВА, 7 cен — РИА Новости. Индийские чиновники сомневаются в надежности США как торгового партнера из-за пошлин и разногласий по закупкам российской нефти, пишет The New York Times."В частном порядке индийские официальные лица открыто заявляют о том, что этот эпизод, скорее всего, нанесет долгосрочный ущерб отношениям", — отметила газета со ссылкой на источники.По словам высокопоставленного чиновника, говорившего на условиях анонимности, даже если разногласия по российской нефти и пошлинам удастся урегулировать, последние несколько месяцев будут долгие годы служить индийским политикам напоминанием о ненадежности Штатов."Чиновник описал динамику риторическим вопросом: если вы ударите меня четыре раза, а затем дадите мне мороженое, будет ли это означать, что теперь все в порядке?" — говорится в материале.Введенная главой Белого дома Дональдом Трампом дополнительная пошлина на импорт из Индии в 25% вступила в силу в конце августа, совокупная ставка достигла 50% — это один из самых высоких тарифов, установленных Штатами.Поводом для этого стали закупки российской нефти — американские власти утверждают, что с 2022 года ее доля в индийском импорте выросла с менее чем одного до 42 процентов. При этом пять раундов торговых переговоров завершились провалом, хотя Нью-Дели ожидал, что пошлины останутся на уровне 15 процентов.Официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал назвал новые тарифы необоснованными. Он отметил, что его страна, как и любая крупная экономика, примет меры для защиты национальных интересов.При этом Нью-Дели заявляет о готовности к дальнейшему поиску компромисса и надеется на заключение соглашения. Индийские власти также обратили внимание на избирательность американской критики, поскольку российскую нефть продолжают покупать Китай и Евросоюз.
