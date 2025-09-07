https://ria.ru/20250907/indiya-2040244124.html

СМИ: Индия разочаровалась в США

СМИ: Индия разочаровалась в США - РИА Новости, 07.09.2025

СМИ: Индия разочаровалась в США

Индийские чиновники сомневаются в надежности США как торгового партнера из-за пошлин и разногласий по закупкам российской нефти, пишет The New York Times. РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T06:52:00+03:00

2025-09-07T06:52:00+03:00

2025-09-07T08:58:00+03:00

в мире

дональд трамп

нью-дели

сша

индия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034011082_0:166:3240:1989_1920x0_80_0_0_931e3dc65d5ff81f211af834e856de74.jpg

МОСКВА, 7 cен — РИА Новости. Индийские чиновники сомневаются в надежности США как торгового партнера из-за пошлин и разногласий по закупкам российской нефти, пишет The New York Times."В частном порядке индийские официальные лица открыто заявляют о том, что этот эпизод, скорее всего, нанесет долгосрочный ущерб отношениям", — отметила газета со ссылкой на источники.По словам высокопоставленного чиновника, говорившего на условиях анонимности, даже если разногласия по российской нефти и пошлинам удастся урегулировать, последние несколько месяцев будут долгие годы служить индийским политикам напоминанием о ненадежности Штатов."Чиновник описал динамику риторическим вопросом: если вы ударите меня четыре раза, а затем дадите мне мороженое, будет ли это означать, что теперь все в порядке?" — говорится в материале.Введенная главой Белого дома Дональдом Трампом дополнительная пошлина на импорт из Индии в 25% вступила в силу в конце августа, совокупная ставка достигла 50% — это один из самых высоких тарифов, установленных Штатами.Поводом для этого стали закупки российской нефти — американские власти утверждают, что с 2022 года ее доля в индийском импорте выросла с менее чем одного до 42 процентов. При этом пять раундов торговых переговоров завершились провалом, хотя Нью-Дели ожидал, что пошлины останутся на уровне 15 процентов.Официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал назвал новые тарифы необоснованными. Он отметил, что его страна, как и любая крупная экономика, примет меры для защиты национальных интересов.При этом Нью-Дели заявляет о готовности к дальнейшему поиску компромисса и надеется на заключение соглашения. Индийские власти также обратили внимание на избирательность американской критики, поскольку российскую нефть продолжают покупать Китай и Евросоюз.

https://ria.ru/20250901/tramp-2038897669.html

https://ria.ru/20250905/ssha-2040116598.html

https://ria.ru/20250906/ssha-2040082827.html

нью-дели

сша

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дональд трамп, нью-дели, сша, индия