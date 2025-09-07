Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Индия разочаровалась в США
06:52 07.09.2025 (обновлено: 07:45 07.09.2025)
СМИ: Индия разочаровалась в США
СМИ: Индия разочаровалась в США
Индийские чиновники сомневаются в надежности Соединенных Штатов как торгового партнера из-за пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, и разногласий...
МОСКВА, 7 cен — РИА Новости. Индийские чиновники сомневаются в надежности Соединенных Штатов как торгового партнера из-за пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, и разногласий по закупкам российской нефти, пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники."В частном порядке индийские официальные лица открыто заявляют о том, что этот эпизод, скорее всего, нанесет долгосрочный ущерб отношениям", — говорится в материале.По словам одного высокопоставленного чиновника, говорившего на условиях анонимности, даже если разногласия по российской нефти и пошлинам удастся урегулировать, последние несколько месяцев будут долгие годы служить индийским политикам в качестве напоминания о ненадежности США."Чиновник описал динамику риторическим вопросом: если вы ударите меня четыре раза, а затем дадите мне мороженое, будет ли это означать, что теперь все в порядке?" — говорится в материале.В конце июля Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии. Президент США сослался на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что страна должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Тариф вступил в силу 7 августа. В конце августа Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов, установленных Вашингтоном.В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.
СМИ: Индия разочаровалась в США

NYT: Индия сомневается в надежности США как торгового партнера

МОСКВА, 7 cен — РИА Новости. Индийские чиновники сомневаются в надежности Соединенных Штатов как торгового партнера из-за пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, и разногласий по закупкам российской нефти, пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники.
"В частном порядке индийские официальные лица открыто заявляют о том, что этот эпизод, скорее всего, нанесет долгосрочный ущерб отношениям", — говорится в материале.
По словам одного высокопоставленного чиновника, говорившего на условиях анонимности, даже если разногласия по российской нефти и пошлинам удастся урегулировать, последние несколько месяцев будут долгие годы служить индийским политикам в качестве напоминания о ненадежности США.
"Чиновник описал динамику риторическим вопросом: если вы ударите меня четыре раза, а затем дадите мне мороженое, будет ли это означать, что теперь все в порядке?" — говорится в материале.
В конце июля Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии. Президент США сослался на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что страна должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Тариф вступил в силу 7 августа. В конце августа Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов, установленных Вашингтоном.
В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.
Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала