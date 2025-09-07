Рейтинг@Mail.ru
Хуситы назвали обвинения в создании химоружиям вымыслом - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 07.09.2025 (обновлено: 13:12 07.09.2025)
https://ria.ru/20250907/husity-2040273264.html
Хуситы назвали обвинения в создании химоружиям вымыслом
Хуситы назвали обвинения в создании химоружиям вымыслом - РИА Новости, 07.09.2025
Хуситы назвали обвинения в создании химоружиям вымыслом
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) назвало "вымыслом" для оправдания новых нападений на Йемен обвинение со... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T13:10:00+03:00
2025-09-07T13:12:00+03:00
в мире
йемен
израиль
сша
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929796753_0:495:2762:2048_1920x0_80_0_0_529cb18270a7cfdb566a015fc1a8d973.jpg
ДОХА, 7 сен - РИА Новости, Юлия Троицкая. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) назвало "вымыслом" для оправдания новых нападений на Йемен обвинение со стороны международно признанного правительства в адрес хуситов в попытках создания химического оружия на подконтрольных территориях. Ранее министр информации международно признанного правительства Йемена Муаммар аль-Арьяни обвинил "Ансар Алла" в попытках создать химическое оружие на подконтрольных ему территориях с помощью иранских специалистов, чтобы устанавливать на ракеты боеголовки с химическими веществами. "Обвинения, выдвигаемые сионистским образованием, его региональными и местными глашатаями и теми, кто за ним стоит, в отношении якобы усилий Йемена по производству химического оружия, - чистейшая ложь и вымысел", - сказал РИА Новости член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад. "Их цель - создать условия для совершения новых преступлений против нашего народа и продолжения агрессии против Йемена и Газы. Всем известно, что именно Израиль и США постоянно предъявляют эти обвинения своим оппонентам, чтобы оправдать свою агрессию и демонизировать свободные силы, противостоящие их экспансионистским колониальным проектам", - добавил один из руководителей хуситов, категорически отвергнув эти, по его словам, "нелепые обвинения".
https://ria.ru/20250902/khusity-2039179517.html
йемен
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929796753_0:405:2191:2048_1920x0_80_0_0_8284316dd80311e7bf17a5859d2ddf35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, израиль, сша, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Йемен, Израиль, США, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Хуситы назвали обвинения в создании химоружиям вымыслом

Хуситы назвали обвинения в создании химического оружия в Йемене вымыслом

© iStock.com / Belal Al-shaqaqiСтолица Йемена город Сана
Столица Йемена город Сана - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© iStock.com / Belal Al-shaqaqi
Столица Йемена город Сана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 7 сен - РИА Новости, Юлия Троицкая. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) назвало "вымыслом" для оправдания новых нападений на Йемен обвинение со стороны международно признанного правительства в адрес хуситов в попытках создания химического оружия на подконтрольных территориях.
Ранее министр информации международно признанного правительства Йемена Муаммар аль-Арьяни обвинил "Ансар Алла" в попытках создать химическое оружие на подконтрольных ему территориях с помощью иранских специалистов, чтобы устанавливать на ракеты боеголовки с химическими веществами.
"Обвинения, выдвигаемые сионистским образованием, его региональными и местными глашатаями и теми, кто за ним стоит, в отношении якобы усилий Йемена по производству химического оружия, - чистейшая ложь и вымысел", - сказал РИА Новости член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад.
"Их цель - создать условия для совершения новых преступлений против нашего народа и продолжения агрессии против Йемена и Газы. Всем известно, что именно Израиль и США постоянно предъявляют эти обвинения своим оппонентам, чтобы оправдать свою агрессию и демонизировать свободные силы, противостоящие их экспансионистским колониальным проектам", - добавил один из руководителей хуситов, категорически отвергнув эти, по его словам, "нелепые обвинения".
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Хуситы утверждают, что атаковали здание генштаба ЦАХАЛ
2 сентября, 17:56
 
В миреЙеменИзраильСШААнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала