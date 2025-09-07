https://ria.ru/20250907/husity-2040273264.html

Хуситы назвали обвинения в создании химоружиям вымыслом

Хуситы назвали обвинения в создании химоружиям вымыслом - РИА Новости, 07.09.2025

Хуситы назвали обвинения в создании химоружиям вымыслом

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) назвало "вымыслом" для оправдания новых нападений на Йемен обвинение со... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T13:10:00+03:00

2025-09-07T13:10:00+03:00

2025-09-07T13:12:00+03:00

в мире

йемен

израиль

сша

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929796753_0:495:2762:2048_1920x0_80_0_0_529cb18270a7cfdb566a015fc1a8d973.jpg

ДОХА, 7 сен - РИА Новости, Юлия Троицкая. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) назвало "вымыслом" для оправдания новых нападений на Йемен обвинение со стороны международно признанного правительства в адрес хуситов в попытках создания химического оружия на подконтрольных территориях. Ранее министр информации международно признанного правительства Йемена Муаммар аль-Арьяни обвинил "Ансар Алла" в попытках создать химическое оружие на подконтрольных ему территориях с помощью иранских специалистов, чтобы устанавливать на ракеты боеголовки с химическими веществами. "Обвинения, выдвигаемые сионистским образованием, его региональными и местными глашатаями и теми, кто за ним стоит, в отношении якобы усилий Йемена по производству химического оружия, - чистейшая ложь и вымысел", - сказал РИА Новости член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад. "Их цель - создать условия для совершения новых преступлений против нашего народа и продолжения агрессии против Йемена и Газы. Всем известно, что именно Израиль и США постоянно предъявляют эти обвинения своим оппонентам, чтобы оправдать свою агрессию и демонизировать свободные силы, противостоящие их экспансионистским колониальным проектам", - добавил один из руководителей хуситов, категорически отвергнув эти, по его словам, "нелепые обвинения".

https://ria.ru/20250902/khusity-2039179517.html

йемен

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йемен, израиль, сша, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году