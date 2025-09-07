Хуситы назвали обвинения в создании химоружиям вымыслом
Хуситы назвали обвинения в создании химического оружия в Йемене вымыслом
Столица Йемена город Сана. Архивное фото
ДОХА, 7 сен - РИА Новости, Юлия Троицкая. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) назвало "вымыслом" для оправдания новых нападений на Йемен обвинение со стороны международно признанного правительства в адрес хуситов в попытках создания химического оружия на подконтрольных территориях.
Ранее министр информации международно признанного правительства Йемена Муаммар аль-Арьяни обвинил "Ансар Алла" в попытках создать химическое оружие на подконтрольных ему территориях с помощью иранских специалистов, чтобы устанавливать на ракеты боеголовки с химическими веществами.
"Обвинения, выдвигаемые сионистским образованием, его региональными и местными глашатаями и теми, кто за ним стоит, в отношении якобы усилий Йемена по производству химического оружия, - чистейшая ложь и вымысел", - сказал РИА Новости член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад.
"Их цель - создать условия для совершения новых преступлений против нашего народа и продолжения агрессии против Йемена и Газы. Всем известно, что именно Израиль и США постоянно предъявляют эти обвинения своим оппонентам, чтобы оправдать свою агрессию и демонизировать свободные силы, противостоящие их экспансионистским колониальным проектам", - добавил один из руководителей хуситов, категорически отвергнув эти, по его словам, "нелепые обвинения".
