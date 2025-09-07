https://ria.ru/20250907/gruziya-2040232286.html
Рост экономики Грузии напрямую связан с Россией, заявил политик
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Рост экономики Грузии напрямую связан со взаимодействием с Россией, заявил РИА Новости международный секретарь политической партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия. Пипия вошел в состав грузинской делегации, которая посещает ДНР. На встрече с главой региона Денисом Пушилиным делегация обсудила потенциал взаимоотношений между ДНР и Грузией в социальной и культурной сфере. "Товарооборот между Россией и Грузией за последние два года вырос на 25%. Из России посетило Грузию больше всех туристов. Из России больше всех денежных переводов в Грузию. Соответственно, грузинская экономика, двухзначная, которая уже два года наблюдается, напрямую связана с Россией", - сказал Пипия. По его словам, Россия - главный торгово-экономический партнер республики.
