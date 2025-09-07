https://ria.ru/20250907/gruziya-2040232286.html

Рост экономики Грузии напрямую связан с Россией, заявил политик

Рост экономики Грузии напрямую связан с Россией, заявил политик - РИА Новости, 07.09.2025

Рост экономики Грузии напрямую связан с Россией, заявил политик

Рост экономики Грузии напрямую связан со взаимодействием с Россией, заявил РИА Новости международный секретарь политической партии "Солидарность во имя мира"... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T03:34:00+03:00

2025-09-07T03:34:00+03:00

2025-09-07T03:34:00+03:00

грузия

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571342219_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1e79d9c043c3251fa7f02d3597bcb374.jpg

ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Рост экономики Грузии напрямую связан со взаимодействием с Россией, заявил РИА Новости международный секретарь политической партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия. Пипия вошел в состав грузинской делегации, которая посещает ДНР. На встрече с главой региона Денисом Пушилиным делегация обсудила потенциал взаимоотношений между ДНР и Грузией в социальной и культурной сфере. "Товарооборот между Россией и Грузией за последние два года вырос на 25%. Из России посетило Грузию больше всех туристов. Из России больше всех денежных переводов в Грузию. Соответственно, грузинская экономика, двухзначная, которая уже два года наблюдается, напрямую связана с Россией", - сказал Пипия. По его словам, Россия - главный торгово-экономический партнер республики.

https://ria.ru/20250906/doverie-2040135832.html

грузия

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

грузия, россия, донецкая народная республика, денис пушилин