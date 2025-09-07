Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили ввести "Карту Достоевского" для покупки книг подростками - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:28 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/gosduma-2040234969.html
В ГД предложили ввести "Карту Достоевского" для покупки книг подростками
В ГД предложили ввести "Карту Достоевского" для покупки книг подростками - РИА Новости, 07.09.2025
В ГД предложили ввести "Карту Достоевского" для покупки книг подростками
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минкультуры Ольге Любимовой с предложением ввести "Карту Достоевского" - именную банковскую... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T04:28:00+03:00
2025-09-07T04:28:00+03:00
общество
россия
борис чернышов (депутат)
госдума рф
российская академия образования
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минкультуры Ольге Любимовой с предложением ввести "Карту Достоевского" - именную банковскую карту для учащихся в возрасте от 14-ти до 18-ти лет с ежегодным пополнением на 10 тысяч рублей для приобретения книг, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "В рамках реализации задач по укреплению духовно-нравственных ценностей в молодежной среде прошу Вас (главу Минкультуры - ред.) рассмотреть возможность разработки и запуска нового культурно-просветительского проекта для школьников: "Карта Достоевского" (по успешному образцу "Пушкинской карты")", - говорится в обращении. В документе отмечается, что суть инициативы заключается в предоставлении учащимся в возрасте от 14-ти до 18-ти лет именной банковской карты с ежегодным пополнением на сумму в 10 тысяч рублей для приобретения книг, соответствующих утвержденным критериям, в специализированных книжных магазинах. "Для обеспечения воспитательного и образовательного эффекта, а также в соответствии с государственной политикой в сфере культуры средства "Карты Достоевского" предлагается разрешить тратить на произведения русской и зарубежной классической литературы, входящие в школьную программу и золотой фонд мировой литературы, произведения современных российских авторов, получившие положительные отзывы экспертного сообщества, а также на историческую и научно-популярную литературу. Приоритет должен оставаться за отечественными издательствами", - подчеркивается в обращении. Согласно предложению, средства карты не смогут быть использованы для приобретения литературы, содержащей признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, экстремизма, насилия, жестокости и иной информации, запрещенной для распространения среди детей согласно законам, а также литературы, включенной в список экстремистских материалов, бульварной литературы низкого художественного качества и книг иностранных издательств, за исключением классической зарубежной литературы в переводах российских издательств. "Для разработки и утверждения детального перечня критериев предлагается создать рабочую группу с привлечением экспертов из Минкультуры России, Минпросвещения России, Российской академии образования и представителей ведущих библиотек", - сказано в документе. По мнению вице-спикера Госдумы, реализация проекта "Карта Достоевского" станет значимым шагом в поддержке чтения среди молодежи, отечественных издателей и книготорговцев, а также будет способствовать укреплению культурного суверенитета РФ. "Россия исторически славилась как одна из самых читающих стран в мире, где литература является не только источником знаний, но и фундаментом формирования духовно-нравственных ориентиров. Сохранение и укрепление этого статуса в условиях современных вызовов является важнейшей государственной задачей, отвечающей целям национальной безопасности и культурного суверенитета страны", - считает Чернышов. В Российской Федерации за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения среди несовершеннолетних с применением сети предусмотрено наказание для должностных лиц - от 400 до 800 тысяч рублей, для юридических лиц - от 2 до 5 миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
https://ria.ru/20250830/gosduma-2038435732.html
https://ria.ru/20250827/gosduma-2037762168.html
https://ria.ru/20250813/gosduma-2034923766.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_0bf4d96376f921b05774c7fca74dbe7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, борис чернышов (депутат), госдума рф, российская академия образования
Общество, Россия, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, Российская академия образования
В ГД предложили ввести "Карту Достоевского" для покупки книг подростками

Чернышов предложил ввести "Карту Достоевского" для покупки книг подростками

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минкультуры Ольге Любимовой с предложением ввести "Карту Достоевского" - именную банковскую карту для учащихся в возрасте от 14-ти до 18-ти лет с ежегодным пополнением на 10 тысяч рублей для приобретения книг, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"В рамках реализации задач по укреплению духовно-нравственных ценностей в молодежной среде прошу Вас (главу Минкультуры - ред.) рассмотреть возможность разработки и запуска нового культурно-просветительского проекта для школьников: "Карта Достоевского" (по успешному образцу "Пушкинской карты")", - говорится в обращении.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
В Госдуме предложили запретить рекламу во время детских передач
30 августа, 01:22
В документе отмечается, что суть инициативы заключается в предоставлении учащимся в возрасте от 14-ти до 18-ти лет именной банковской карты с ежегодным пополнением на сумму в 10 тысяч рублей для приобретения книг, соответствующих утвержденным критериям, в специализированных книжных магазинах.
"Для обеспечения воспитательного и образовательного эффекта, а также в соответствии с государственной политикой в сфере культуры средства "Карты Достоевского" предлагается разрешить тратить на произведения русской и зарубежной классической литературы, входящие в школьную программу и золотой фонд мировой литературы, произведения современных российских авторов, получившие положительные отзывы экспертного сообщества, а также на историческую и научно-популярную литературу. Приоритет должен оставаться за отечественными издательствами", - подчеркивается в обращении.
Согласно предложению, средства карты не смогут быть использованы для приобретения литературы, содержащей признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, экстремизма, насилия, жестокости и иной информации, запрещенной для распространения среди детей согласно законам, а также литературы, включенной в список экстремистских материалов, бульварной литературы низкого художественного качества и книг иностранных издательств, за исключением классической зарубежной литературы в переводах российских издательств.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
В ГД предложили ввести ежегодную выплату учителям к 1 сентября
27 августа, 01:06
"Для разработки и утверждения детального перечня критериев предлагается создать рабочую группу с привлечением экспертов из Минкультуры России, Минпросвещения России, Российской академии образования и представителей ведущих библиотек", - сказано в документе.
По мнению вице-спикера Госдумы, реализация проекта "Карта Достоевского" станет значимым шагом в поддержке чтения среди молодежи, отечественных издателей и книготорговцев, а также будет способствовать укреплению культурного суверенитета РФ.
"Россия исторически славилась как одна из самых читающих стран в мире, где литература является не только источником знаний, но и фундаментом формирования духовно-нравственных ориентиров. Сохранение и укрепление этого статуса в условиях современных вызовов является важнейшей государственной задачей, отвечающей целям национальной безопасности и культурного суверенитета страны", - считает Чернышов.
В Российской Федерации за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения среди несовершеннолетних с применением сети предусмотрено наказание для должностных лиц - от 400 до 800 тысяч рублей, для юридических лиц - от 2 до 5 миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В ГД предложили ввести доплаты за отказ от традиционных домашних заданий
13 августа, 05:47
 
ОбществоРоссияБорис Чернышов (депутат)Госдума РФРоссийская академия образования
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала