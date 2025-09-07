https://ria.ru/20250907/glava-2040230909.html
Дмитриев прокомментировал слова Макфола о переговорах по Украине
Дмитриев прокомментировал слова Макфола о переговорах по Украине - РИА Новости, 07.09.2025
Дмитриев прокомментировал слова Макфола о переговорах по Украине
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что мирные... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T02:40:00+03:00
2025-09-07T02:40:00+03:00
2025-09-07T06:09:00+03:00
россия
сша
украина
кирилл дмитриев
майкл макфол
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/107861/71/1078617148_0:0:2619:1473_1920x0_80_0_0_5315db4a2fb719ff2a899cf223b28404.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что мирные переговоры по украинскому конфликту проходят благодаря диалогу между Россией и США, по его мнению, попытки изолировать Россию провалились. Так Дмитриев прокомментировал публикацию в соцсети X бывшего посла США в России Майкла Макфола. Тот опубликовал ссылку на свое же интервью на сайте украинского телеканала Espreso. В нем экс-посол призвал оказывать давление на Россию для проведения переговоров по Украине. "Неверно. Мир (На Украине — Прим. Ред.) близок именно благодаря диалогу (президента США Дональда) Трампа и (президента РФ Владимира) Путина. Идиотские подходы (Экс-лидера США Джо. — Прим. Ред.) Байдена провалились. Попытки изоляции провалились. Санкции провалились. Диалог, уважение, взаимопонимание и решение проблем ради долгосрочного решения — вот это путь", — написал Дмитриев в ответ на публикацию Макфола в соцсети X. Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Путин и Трамп обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
https://ria.ru/20250903/koalitsiya-2039192817.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/107861/71/1078617148_0:0:2619:1965_1920x0_80_0_0_530ae0692454663d49a8889f5cca0144.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, кирилл дмитриев, майкл макфол, российский фонд прямых инвестиций
Россия, США, Украина, Кирилл Дмитриев, Майкл Макфол, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев прокомментировал слова Макфола о переговорах по Украине
Дмитриев: переговоры по Украине проходят благодаря диалогу России и США