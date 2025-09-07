https://ria.ru/20250907/glava-2040230909.html

Дмитриев прокомментировал слова Макфола о переговорах по Украине

Дмитриев прокомментировал слова Макфола о переговорах по Украине - РИА Новости, 07.09.2025

Дмитриев прокомментировал слова Макфола о переговорах по Украине

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что мирные... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T02:40:00+03:00

2025-09-07T02:40:00+03:00

2025-09-07T06:09:00+03:00

россия

сша

украина

кирилл дмитриев

майкл макфол

российский фонд прямых инвестиций

https://cdnn21.img.ria.ru/images/107861/71/1078617148_0:0:2619:1473_1920x0_80_0_0_5315db4a2fb719ff2a899cf223b28404.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что мирные переговоры по украинскому конфликту проходят благодаря диалогу между Россией и США, по его мнению, попытки изолировать Россию провалились. Так Дмитриев прокомментировал публикацию в соцсети X бывшего посла США в России Майкла Макфола. Тот опубликовал ссылку на свое же интервью на сайте украинского телеканала Espreso. В нем экс-посол призвал оказывать давление на Россию для проведения переговоров по Украине. "Неверно. Мир (На Украине — Прим. Ред.) близок именно благодаря диалогу (президента США Дональда) Трампа и (президента РФ Владимира) Путина. Идиотские подходы (Экс-лидера США Джо. — Прим. Ред.) Байдена провалились. Попытки изоляции провалились. Санкции провалились. Диалог, уважение, взаимопонимание и решение проблем ради долгосрочного решения — вот это путь", — написал Дмитриев в ответ на публикацию Макфола в соцсети X. Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Путин и Трамп обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.

https://ria.ru/20250903/koalitsiya-2039192817.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, украина, кирилл дмитриев, майкл макфол, российский фонд прямых инвестиций