Дмитриев прокомментировал слова Макфола о переговорах по Украине
02:40 07.09.2025 (обновлено: 06:09 07.09.2025)
Дмитриев прокомментировал слова Макфола о переговорах по Украине
Дмитриев прокомментировал слова Макфола о переговорах по Украине
2025-09-07T02:40:00+03:00
2025-09-07T06:09:00+03:00
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что мирные переговоры по украинскому конфликту проходят благодаря диалогу между Россией и США, по его мнению, попытки изолировать Россию провалились. Так Дмитриев прокомментировал публикацию в соцсети X бывшего посла США в России Майкла Макфола. Тот опубликовал ссылку на свое же интервью на сайте украинского телеканала Espreso. В нем экс-посол призвал оказывать давление на Россию для проведения переговоров по Украине. "Неверно. Мир (На Украине — Прим. Ред.) близок именно благодаря диалогу (президента США Дональда) Трампа и (президента РФ Владимира) Путина. Идиотские подходы (Экс-лидера США Джо. — Прим. Ред.) Байдена провалились. Попытки изоляции провалились. Санкции провалились. Диалог, уважение, взаимопонимание и решение проблем ради долгосрочного решения — вот это путь", — написал Дмитриев в ответ на публикацию Макфола в соцсети X. Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Путин и Трамп обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Дмитриев прокомментировал слова Макфола о переговорах по Украине

Дмитриев: переговоры по Украине проходят благодаря диалогу России и США

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что мирные переговоры по украинскому конфликту проходят благодаря диалогу между Россией и США, по его мнению, попытки изолировать Россию провалились.
Так Дмитриев прокомментировал публикацию в соцсети X бывшего посла США в России Майкла Макфола. Тот опубликовал ссылку на свое же интервью на сайте украинского телеканала Espreso. В нем экс-посол призвал оказывать давление на Россию для проведения переговоров по Украине.
"Неверно. Мир (На Украине — Прим. Ред.) близок именно благодаря диалогу (президента США Дональда) Трампа и (президента РФ Владимира) Путина. Идиотские подходы (Экс-лидера США Джо. — Прим. Ред.) Байдена провалились. Попытки изоляции провалились. Санкции провалились. Диалог, уважение, взаимопонимание и решение проблем ради долгосрочного решения — вот это путь", — написал Дмитриев в ответ на публикацию Макфола в соцсети X.
Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Путин и Трамп обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
