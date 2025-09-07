https://ria.ru/20250907/germaniya-2040240485.html

ФРГ не в состоянии защитить саму себя, заявила экс-депутат АдГ

ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Германия не сможет в данный момент защитить саму себя, не говоря уже о создании модели "гарантий безопасности" для Украины, заявила РИА Новости экс-депутат гамбургского парламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ольга Петерсен. "Боюсь, что Германия на данный момент не в состоянии защитить себя. Армия, чей бюджет с каждым годом сокращался, не давая возможности для качественного обучения и подготовки кадров, больше опасна внутри страны во время учений, чем для врагов извне", - сказала он. Петерсен добавила, что на сегодняшний день военная подготовка Германии может вызвать смех у потенциального противника, при этом ФРГ необходимо провести ряд реформ для того, чтобы защитить свой суверенитет.

