ФРГ не в состоянии защитить саму себя, заявила экс-депутат АдГ
07:08 07.09.2025
ФРГ не в состоянии защитить саму себя, заявила экс-депутат АдГ
германия
украина
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Германия не сможет в данный момент защитить саму себя, не говоря уже о создании модели "гарантий безопасности" для Украины, заявила РИА Новости экс-депутат гамбургского парламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ольга Петерсен. "Боюсь, что Германия на данный момент не в состоянии защитить себя. Армия, чей бюджет с каждым годом сокращался, не давая возможности для качественного обучения и подготовки кадров, больше опасна внутри страны во время учений, чем для врагов извне", - сказала он. Петерсен добавила, что на сегодняшний день военная подготовка Германии может вызвать смех у потенциального противника, при этом ФРГ необходимо провести ряд реформ для того, чтобы защитить свой суверенитет.
германия
украина
германия, украина
Германия, Украина
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Германия не сможет в данный момент защитить саму себя, не говоря уже о создании модели "гарантий безопасности" для Украины, заявила РИА Новости экс-депутат гамбургского парламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ольга Петерсен.
"Боюсь, что Германия на данный момент не в состоянии защитить себя. Армия, чей бюджет с каждым годом сокращался, не давая возможности для качественного обучения и подготовки кадров, больше опасна внутри страны во время учений, чем для врагов извне", - сказала он.
Петерсен добавила, что на сегодняшний день военная подготовка Германии может вызвать смех у потенциального противника, при этом ФРГ необходимо провести ряд реформ для того, чтобы защитить свой суверенитет.
Германия Украина
 
 
