"Все-таки запускают": Запад возмутило решение России и Китая

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Масштабному инфраструктурному проекту, который долго откладывался, дан зеленый свет — Москва и Пекин подписали обязывающий меморандум о строительстве трубопровода "Сила Сибири — 2". На Западе признают: это может "перетряхнуть" мировой рынок газа. Планы США по глобальному доминированию в энергетической сфере теперь под угрозой. Об открывшихся перспективах — в материале РИА Новости.Долгожданная трубаОжидается, что "Газпром" и "Китайская национальная нефтегазовая корпорация" (CNPC) заключат контракт на 30 лет.Как сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), проект находится на стадии предварительного технико-экономического обоснования (ТЭО).Трубопровод пройдет транзитом через Монголию, мощность — 50 миллиардов кубометров в год. "Проект очень непростой, потребует строительства больших линий", — уточнил Цивилев.В Минэнерго уточнили: сроки реализации и детали финансирования определят позже.Напомним, соглашение о поставках газа с месторождений Западной Сибири в Китай подписали 8 мая 2015-го, однако сразу взяли паузу: разошлись в вопросах инвестирования и кооперации. Также были разногласия по поводу маршрута.Однако в мае этого года Путин и Си Цзиньпин поручили профильным ведомствам ускориться. И вот сейчас проект переходит в практическую плоскость.Начало положеноСуть меморандума — в определении ключевых технических решений, подрядчиков, сроков и источников финансирования. Однако детализация пока неглубокая. Документ фиксирует обязательства сторон продолжить работу в рамках достигнутого консенсуса, пояснил РИА Новости Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.По его оценкам, полноценный договор, скорее всего, подпишут уже в следующем году.Впрочем, в некоторых случаях допускается использование меморандума как основного документа, добавляет Дмитрий Семенов, экономист, юрист-международник.Другое дело, что от меморандума о взаимопонимании до окончательного инвестиционного решения может быть долгий путь. Так, например, аналогичное принципиальное соглашение по "Силе Сибири" заключили в середине нулевых, а ценовых договоренностей достигли лишь в 2014-м.Компенсировать объемыДля Москвы этот трубопровод стратегически важен, особенно в условиях переориентации экспортных потоков на Азию. Поставки в Европу сократились со 150 миллиардов кубометров в год до примерно 40 миллиардов. То есть высвободились порядка 100 миллиардов.Мощность действующей "Силы Сибири" — 38 миллиардов кубометров в год, планируют увеличить до 44-х. С новым трубопроводом Россия компенсирует значительную часть утраченного экспорта на европейский рынок."Западносибирские месторождения получат стабильный канал сбыта с плановым объемом продаж. Это заметно укрепит позиции "Газпрома" на быстро развивающемся азиатском рынке, где спрос на природный газ растет", — говорит Надежда Капустина, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве России.Кроме того, ввод крупной магистрали в эксплуатацию позволит поддерживать добывающие мощности в тонусе: избегать деградации коллектора, эрозии оборудования и дорогостоящих мероприятий по консервации скважин, уточняет Марышев.Стратегическое партнерствоПо данным "Статистического обзора мировой энергетики" Энергетического института, в 2024-м Россия обеспечила КНР 22% импорта газа — около 38 миллиардов кубометров (трубопроводного и СПГ).Обновленная "Сила Сибири" увеличит долю до 25%, а 50 миллиардов нового трубопровода доведет ее до 50%.В ближайшие годы КНР предрекают бум потребления газа. По прогнозу Bloomberg NEF, спрос увеличится к 2030-му на 45% (от уровня 2022-го). Главный фактор роста — переход промышленности с угля на газ.Независимость и уверенностьВ такой ситуации "Сила Сибири — 2" приобретает для Пекина особую значимость.Запуск трубопровода существенно диверсифицирует энергетический баланс Китая, покупающего СПГ у США, Катара и Австралии."Пятьдесят миллиардов кубометров ослабят зависимость от дорогого СПГ, которого КНР в 2023-м импортировала больше 60 миллионов тонн (около 80 миллиардов кубов)", — указывает гендиректор инжиниринговой компании Intellity One.Пекин почувствует себя увереннее в торговых трениях с Белым домом. Кроме того, "на низком старте" — дальневосточный маршрут совокупной мощностью десять миллиардов кубов, добавляет Павел Марышев.Расстановка сил"Сила Сибири — 2" заметно осложнит США задачу добиться абсолютного глобального лидерства в поставках энергоресурсов. К 2030-му Вашингтон рассчитывает удвоить экспорт с нынешних 120 миллиардов кубометров в год.Как отмечает Семенов, этот план уже терпит крах. С одной стороны — из-за действий предыдущей администрации США, с другой — из-за рискованных экономических решений Дональда Трампа."Новый трубопровод способен перевернуть рынок СПГ с ног на голову: Китаю больше не потребуется и половина нынешнего импорта. Все это очевидно ставит под удар далеко идущие экспортные планы Трампа", — отмечает Bloomberg.Мировые энергетические рынки изменятся, соглашается британская Financial Times. Россия и Китай перестроили глобальную газовую игру, даже не подписав еще ни одного контракта на поставку, констатирует газета.А по формулировке СNBC Москва и Пекин послали "дерзкий" сигнал Западу — столь мощные экономические связи между Россией и Китаем создают альтернативную, независимую от западных поставщиков систему энергетической безопасности.

