14:32 07.09.2025 (обновлено: 14:42 07.09.2025)
Фицо считает Путина прагматичным политиком
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает президента России Владимира Путина прагматичным политиком. "Очень прагматичный политик - и с ним всегда очень интересно обмениваться мнениями", - сказал Фицо журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Фицо в начале сентября по приглашению руководства КНР участвовал в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. В Пекине он провел двустороннюю встречу с Путиным.
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает президента России Владимира Путина прагматичным политиком.
"Очень прагматичный политик - и с ним всегда очень интересно обмениваться мнениями", - сказал Фицо журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Фицо в начале сентября по приглашению руководства КНР участвовал в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. В Пекине он провел двустороннюю встречу с Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини во время встречи на полях ПМЭФ-2019 в Константиновском дворце в Стрельне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Межгосударственные отношения России и Словакии
9 мая, 03:03
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
