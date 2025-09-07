https://ria.ru/20250907/fitso--2040280098.html
Фицо считает Путина прагматичным политиком
Фицо считает Путина прагматичным политиком - РИА Новости, 07.09.2025
Фицо считает Путина прагматичным политиком
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает президента России Владимира Путина прагматичным политиком. РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T14:32:00+03:00
2025-09-07T14:32:00+03:00
2025-09-07T14:42:00+03:00
словакия
россия
китай
владимир путин
роберт фицо
павел зарубин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039079599_0:272:3062:1994_1920x0_80_0_0_29cdf48b851384695bef90573f30a20e.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает президента России Владимира Путина прагматичным политиком. "Очень прагматичный политик - и с ним всегда очень интересно обмениваться мнениями", - сказал Фицо журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Фицо в начале сентября по приглашению руководства КНР участвовал в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. В Пекине он провел двустороннюю встречу с Путиным.
https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015234238.html
словакия
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039079599_246:109:2830:2047_1920x0_80_0_0_70ab3665753e6c8ff9032539f203319a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, россия, китай, владимир путин, роберт фицо, павел зарубин, в мире
Словакия, Россия, Китай, Владимир Путин, Роберт Фицо, Павел Зарубин, В мире
Фицо считает Путина прагматичным политиком
Премьер Словакии Фицо заявил, что считает Путина прагматичным политиком