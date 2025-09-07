Фицо считает Путина прагматичным политиком

https://ria.ru/20250907/fitso--2040280098.html

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает президента России Владимира Путина прагматичным политиком. РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T14:42:00+03:00

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает президента России Владимира Путина прагматичным политиком. "Очень прагматичный политик - и с ним всегда очень интересно обмениваться мнениями", - сказал Фицо журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Фицо в начале сентября по приглашению руководства КНР участвовал в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. В Пекине он провел двустороннюю встречу с Путиным.

словакия, россия, китай, владимир путин, роберт фицо, павел зарубин, в мире