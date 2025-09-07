https://ria.ru/20250907/evrosoyuz-2040305218.html
ЕС находится в состоянии распада, заявил Орбан
2025-09-07T18:35:00+03:00
2025-09-07T18:35:00+03:00
2025-09-07T18:56:00+03:00
евросоюз
венгрия
европа
виктор орбан
в мире
БУДАПЕШТ, 7 сен - РИА Новости. Евросоюз находится в состоянии распада, и если не будет радикальных изменений, следующий семилетний бюджет станет для сообщества последним, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Я считаю, что Евросоюз сейчас вошел в состояние распада. И если так пойдет дальше, а вероятность этого весьма велика, то ЕС войдет в историю как удручающий итог благородного эксперимента", - сказал Орбан, выступая с речью по случаю открытия политического сезона в городе Кётче.Венгерский премьер напомнил, что Евросоюз сейчас должен принять новый общий бюджет на 2028-2035 годы."Даже если нам удастся принять этот бюджет - в чём у нас могут быть серьёзные сомнения - но если нам это удастся, это будет последний семилетний бюджет Евросоюза. Если все будет так продолжаться, то я считаю совершенно невозможным принятие общего бюджета после 2035 года", - подчеркнул он.Орбан ранее заявил, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.
венгрия
европа
