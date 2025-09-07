Рейтинг@Mail.ru
"Не имеет значения". На Западе указали на правоту заявлений России о Европе
14:58 07.09.2025 (обновлено: 19:48 07.09.2025)
"Не имеет значения". На Западе указали на правоту заявлений России о Европе
"Не имеет значения". На Западе указали на правоту заявлений России о Европе
"Не имеет значения". На Западе указали на правоту заявлений России о Европе
Советник президента России Антон Кобяков был прав, когда заявил, что Европа уже утратила свой суверенитет, а скоро утратит и экономическое значение
запад
европа
азия
экономика
политика
торговля
антон кобяков
россия
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Советник президента России Антон Кобяков был прав, когда заявил, что Европа уже утратила свой суверенитет, а скоро утратит и экономическое значение, утверждается в публикации издания Steigan.Ранее на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума Кобяков заявил, что Азия окончательно забрала себе все функции Запада и примерно через пять лет Западная Европа будет не нужна даже как рынок сбыта."Шестьдесят два процента крупнейших центров промышленной торговли находятся в Китае. Короче говоря: Антон Кобяков прав. Китай взял верх. Европа не имеет значения", — говорится в статье.Авторы публикации признали, что в Европе все еще есть несколько важных торговых центров. Но при этом отмечается, что основная из часть больше импортирует китайскую продукцию, чем экспортирует европейские промышленные товары.
европа
азия
россия
китай
Флаги Евросоюза
ФлагиЕвросоюза
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Советник президента России Антон Кобяков был прав, когда заявил, что Европа уже утратила свой суверенитет, а скоро утратит и экономическое значение, утверждается в публикации издания Steigan.
Ранее на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума Кобяков заявил, что Азия окончательно забрала себе все функции Запада и примерно через пять лет Западная Европа будет не нужна даже как рынок сбыта.
Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Западная Европа через пять лет не будет никому нужна, считает Кобяков
Вчера, 05:02
"Шестьдесят два процента крупнейших центров промышленной торговли находятся в Китае. Короче говоря: Антон Кобяков прав. Китай взял верх. Европа не имеет значения", — говорится в статье.
Авторы публикации признали, что в Европе все еще есть несколько важных торговых центров. Но при этом отмечается, что основная из часть больше импортирует китайскую продукцию, чем экспортирует европейские промышленные товары.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
В США предупредили об опасном плане Европы против России
Вчера, 15:30
 
