"Не имеет значения". На Западе указали на правоту заявлений России о Европе

"Не имеет значения". На Западе указали на правоту заявлений России о Европе - РИА Новости, 07.09.2025

"Не имеет значения". На Западе указали на правоту заявлений России о Европе

Советник президента России Антон Кобяков был прав, когда заявил, что Европа уже утратила свой суверенитет, а скоро утратит и экономическое значение,... РИА Новости, 07.09.2025

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Советник президента России Антон Кобяков был прав, когда заявил, что Европа уже утратила свой суверенитет, а скоро утратит и экономическое значение, утверждается в публикации издания Steigan.Ранее на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума Кобяков заявил, что Азия окончательно забрала себе все функции Запада и примерно через пять лет Западная Европа будет не нужна даже как рынок сбыта."Шестьдесят два процента крупнейших центров промышленной торговли находятся в Китае. Короче говоря: Антон Кобяков прав. Китай взял верх. Европа не имеет значения", — говорится в статье.Авторы публикации признали, что в Европе все еще есть несколько важных торговых центров. Но при этом отмечается, что основная из часть больше импортирует китайскую продукцию, чем экспортирует европейские промышленные товары.

