Рейтинг@Mail.ru
Украинский дипломат раскрыл, зачем ЕС хочет отправить военных на Украину - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/es-2040299993.html
Украинский дипломат раскрыл, зачем ЕС хочет отправить военных на Украину
Украинский дипломат раскрыл, зачем ЕС хочет отправить военных на Украину - РИА Новости, 07.09.2025
Украинский дипломат раскрыл, зачем ЕС хочет отправить военных на Украину
Европа стремится задействовать свою армию на Украине, чтобы получить козырь перед президентом США Дональдом Трампом, так как предложить ей практически нечего,... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T17:28:00+03:00
2025-09-07T17:28:00+03:00
в мире
украина
россия
европа
дональд трамп
андрей мельник
эммануэль макрон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Европа стремится задействовать свою армию на Украине, чтобы получить козырь перед президентом США Дональдом Трампом, так как предложить ей практически нечего, заявил постпред Украины при ООН, бывший посол страны в Бразилии Андрей Мельник. Отвечая на вопрос интервьюера немецкого журнала Stern, Мельник назвал текущие прения о размещении европейских войск на Украине "фиктивными", а также подчеркнул, что неизвестно, чем военнослужащие будут заниматься в случае их отправки, а также под каким мандатом. "Причина, почему европейцы вводят эти войска в игру, состоит, конечно, в том, что им (европейцам - ред.) практически нечего предложить Трампу для защиты своих интересов. Отправка военнослужащих стала бы важным козырем, чтобы остаться в игре", - заявил Мельник в интервью журналу. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркнул, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Мельник известен своими грубыми высказываниями. Весной 2022 года, будучи послом Украины в Германии, он сравнил канцлера ФРГ Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", но позднее выразил сожаление по поводу этих слов, а позднее нецензурно обругал американского предпринимателя Илона Маска в ответ на предложенный тем план мира между Россией и Украиной. Кроме того, в июне 2022 года в ряде стран Мельника подвергли массированной критике за его выступления в защиту лидера украинских националистов Степана Бандеры.
https://ria.ru/20250906/ukraina-2040195228.html
https://ria.ru/20250905/ukraina-2039883855.html
https://ria.ru/20250904/es-2039575289.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, европа, дональд трамп, андрей мельник, эммануэль макрон, оон, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Европа, Дональд Трамп, Андрей Мельник, Эммануэль Макрон, ООН, Евросоюз, НАТО
Украинский дипломат раскрыл, зачем ЕС хочет отправить военных на Украину

Мельник: ЕС хочет отправить военных на Украину, чтобы иметь козырь перед США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Европа стремится задействовать свою армию на Украине, чтобы получить козырь перед президентом США Дональдом Трампом, так как предложить ей практически нечего, заявил постпред Украины при ООН, бывший посол страны в Бразилии Андрей Мельник.
Отвечая на вопрос интервьюера немецкого журнала Stern, Мельник назвал текущие прения о размещении европейских войск на Украине "фиктивными", а также подчеркнул, что неизвестно, чем военнослужащие будут заниматься в случае их отправки, а также под каким мандатом.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
В Словакии выступили против вступления Украины в ЕС
Вчера, 17:39
"Причина, почему европейцы вводят эти войска в игру, состоит, конечно, в том, что им (европейцам - ред.) практически нечего предложить Трампу для защиты своих интересов. Отправка военнослужащих стала бы важным козырем, чтобы остаться в игре", - заявил Мельник в интервью журналу.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркнул, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Путин прокомментировал желание Украины вступить в ЕС
5 сентября, 09:21
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
Мельник известен своими грубыми высказываниями. Весной 2022 года, будучи послом Украины в Германии, он сравнил канцлера ФРГ Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", но позднее выразил сожаление по поводу этих слов, а позднее нецензурно обругал американского предпринимателя Илона Маска в ответ на предложенный тем план мира между Россией и Украиной. Кроме того, в июне 2022 года в ряде стран Мельника подвергли массированной критике за его выступления в защиту лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В Нидерландах объяснили, зачем ЕС оказывает военную помощь Украине
4 сентября, 09:07
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаДональд ТрампАндрей МельникЭммануэль МакронООНЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала