Украинский дипломат раскрыл, зачем ЕС хочет отправить военных на Украину

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Европа стремится задействовать свою армию на Украине, чтобы получить козырь перед президентом США Дональдом Трампом, так как предложить ей практически нечего, заявил постпред Украины при ООН, бывший посол страны в Бразилии Андрей Мельник. Отвечая на вопрос интервьюера немецкого журнала Stern, Мельник назвал текущие прения о размещении европейских войск на Украине "фиктивными", а также подчеркнул, что неизвестно, чем военнослужащие будут заниматься в случае их отправки, а также под каким мандатом. "Причина, почему европейцы вводят эти войска в игру, состоит, конечно, в том, что им (европейцам - ред.) практически нечего предложить Трампу для защиты своих интересов. Отправка военнослужащих стала бы важным козырем, чтобы остаться в игре", - заявил Мельник в интервью журналу. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркнул, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Мельник известен своими грубыми высказываниями. Весной 2022 года, будучи послом Украины в Германии, он сравнил канцлера ФРГ Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", но позднее выразил сожаление по поводу этих слов, а позднее нецензурно обругал американского предпринимателя Илона Маска в ответ на предложенный тем план мира между Россией и Украиной. Кроме того, в июне 2022 года в ряде стран Мельника подвергли массированной критике за его выступления в защиту лидера украинских националистов Степана Бандеры.

в мире, украина, россия, европа, дональд трамп, андрей мельник, эммануэль макрон, оон, евросоюз, нато