Рейтинг@Mail.ru
ГУФСИН назвало новые приметы сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/ekaterinburg-2040278585.html
ГУФСИН назвало новые приметы сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге
ГУФСИН назвало новые приметы сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге - РИА Новости, 07.09.2025
ГУФСИН назвало новые приметы сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге
Пресс-служба ГУФСИН Свердловской области поделилась с РИА Новости новыми приметами осужденных, сбежавших 1 сентября из СИЗО Екатеринбурга. РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T14:12:00+03:00
2025-09-07T14:12:00+03:00
происшествия
свердловская область
россия
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971057091_0:146:3381:2048_1920x0_80_0_0_e50576ffd4994fb6e120ead6d799847d.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Пресс-служба ГУФСИН Свердловской области поделилась с РИА Новости новыми приметами осужденных, сбежавших 1 сентября из СИЗО Екатеринбурга. "Могут быть одеты в следующие вещи: короткий дутый пуховик фирмы Adidas черного цвета, шерстяная кофта светлого цвета, резиновые сапоги, спортивные кроссовки", - говорится в ориентировке, которой поделилось ведомство с агентством. Во вторник Антитеррористическая комиссия Свердловской области подтвердила информацию о том, что 1 сентября двое 24-летних осужденных совершили групповой побег из СИЗО-1 в столице Урала. Осуждены были беглецы, Иван Корюков и Александр Черепанов, за приготовление к террористическому акту. В ведомстве заявляли, что после происшествия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 313 УК РФ "Побег из места лишения свободы, совершенный группой". В свою очередь ГУФСИН России по Свердловской области тоже сообщало о розыске сбежавших, а за любые сведения, которые помогли бы в их задержании, полагалось денежное вознаграждение. Беглецы могут скрываться на территории садоводческих товариществ в регионе, также подчеркивали в управлении. Судя по карточке дела фигурантов, Центральный окружной военный суд вынес обвинительный приговор Черепанову и Корюкову 14 октября 2024 года. Сведения о федеральном розыске появились в базе МВД РФ, а Корюков и Черепанов внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ria.ru/20250906/zaklyuchennye-2040194331.html
https://ria.ru/20250830/amerikanets-2038560667.html
свердловская область
россия
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971057091_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_a27b02867ea4d5f04841ede2465044fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, свердловская область, россия, екатеринбург
Происшествия, Свердловская область, Россия, Екатеринбург
ГУФСИН назвало новые приметы сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге

ГУФСИН Свердловской области назвало приметы сбежавших из СИЗО №1 в Екатеринбурге

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Пресс-служба ГУФСИН Свердловской области поделилась с РИА Новости новыми приметами осужденных, сбежавших 1 сентября из СИЗО Екатеринбурга.
"Могут быть одеты в следующие вещи: короткий дутый пуховик фирмы Adidas черного цвета, шерстяная кофта светлого цвета, резиновые сапоги, спортивные кроссовки", - говорится в ориентировке, которой поделилось ведомство с агентством.
Заключенный - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
ГУФСИН не стал комментировать информацию о побеге заключенных из СИЗО
Вчера, 17:31
Во вторник Антитеррористическая комиссия Свердловской области подтвердила информацию о том, что 1 сентября двое 24-летних осужденных совершили групповой побег из СИЗО-1 в столице Урала. Осуждены были беглецы, Иван Корюков и Александр Черепанов, за приготовление к террористическому акту. В ведомстве заявляли, что после происшествия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 313 УК РФ "Побег из места лишения свободы, совершенный группой".
В свою очередь ГУФСИН России по Свердловской области тоже сообщало о розыске сбежавших, а за любые сведения, которые помогли бы в их задержании, полагалось денежное вознаграждение. Беглецы могут скрываться на территории садоводческих товариществ в регионе, также подчеркивали в управлении.
Судя по карточке дела фигурантов, Центральный окружной военный суд вынес обвинительный приговор Черепанову и Корюкову 14 октября 2024 года.
Сведения о федеральном розыске появились в базе МВД РФ, а Корюков и Черепанов внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Вид на старую часть города Тбилиси и памятник основателю Тбилиси - Вахтангу Горгасали - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Американец инсценировал смерть и сбежал от семьи к любовнице в Грузию
30 августа, 18:47
 
ПроисшествияСвердловская областьРоссияЕкатеринбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала