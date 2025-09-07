Рейтинг@Mail.ru
В Польше прокуратура не обнаружила следов взрыва на месте падения дрона - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/dron-2040263042.html
В Польше прокуратура не обнаружила следов взрыва на месте падения дрона
В Польше прокуратура не обнаружила следов взрыва на месте падения дрона - РИА Новости, 07.09.2025
В Польше прокуратура не обнаружила следов взрыва на месте падения дрона
На месте разбившегося в Польше в субботу дрона не обнаружено следов взрыва, сообщил агентству PAP в воскресенье представитель районной прокуратуры в Замостье... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T11:28:00+03:00
2025-09-07T11:28:00+03:00
польша
люблинское воеводство
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086752_0:418:2897:2048_1920x0_80_0_0_29c9e68f68004701eb7052589b8f45c8.jpg
ВАРШАВА, 7 сен – РИА Новости. На месте разбившегося в Польше в субботу дрона не обнаружено следов взрыва, сообщил агентству PAP в воскресенье представитель районной прокуратуры в Замостье Рафал Кавалец. Ранее радиостанция RMF FM сообщала, что неизвестный летательный аппарат разбился в населенном пункте Майдан-Селец Люблинского воеводства Польши в 500 метрах от построек. Позднее стало известно, что это был дрон, который не имел военного назначения. "Дрон будет осмотрен экспертами-специалистами. Следов взрыва на месте происшествия не обнаружено. Рассматривается одна из версий, что причиной крушения стала нехватка топлива", — сказал Кавалец. Предполагается, что дрон мог использоваться контрабандистами. Расследование случившегося продолжается. Майдан-Селец — село, расположенное примерно в 50 км от границы с Украиной. В нём проживает около 200 человек. Местные власти выразили обеспокоенность тем фактом, что дрон не был перехвачен. "Независимо от типа беспилотника, к сожалению, он не был обнаружен специализированными системами заранее. В приграничном районе мы обеспокоены подобным. Страх, безусловно, гораздо сильнее, чем внутри страны", — сказал агентству РАР староста Томашувского района Генрик Карван.
https://ria.ru/20250816/belorussiya-2035782188.html
https://ria.ru/20250829/posol-2038227559.html
польша
люблинское воеводство
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086752_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3a5076bdb824a1f90a2a5da78180b8fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, люблинское воеводство, украина, в мире
Польша, Люблинское воеводство, Украина, В мире
В Польше прокуратура не обнаружила следов взрыва на месте падения дрона

В Майдан-Селеце прокуратура не обнаружила следов взрыва на месте падения дрона

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПольша
Польша - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 7 сен – РИА Новости. На месте разбившегося в Польше в субботу дрона не обнаружено следов взрыва, сообщил агентству PAP в воскресенье представитель районной прокуратуры в Замостье Рафал Кавалец.
Ранее радиостанция RMF FM сообщала, что неизвестный летательный аппарат разбился в населенном пункте Майдан-Селец Люблинского воеводства Польши в 500 метрах от построек. Позднее стало известно, что это был дрон, который не имел военного назначения.
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
В Белоруссии заявили о росте числа полетов БПЛА на западных рубежах
16 августа, 14:17
"Дрон будет осмотрен экспертами-специалистами. Следов взрыва на месте происшествия не обнаружено. Рассматривается одна из версий, что причиной крушения стала нехватка топлива", — сказал Кавалец.
Предполагается, что дрон мог использоваться контрабандистами. Расследование случившегося продолжается.
Майдан-Селец — село, расположенное примерно в 50 км от границы с Украиной. В нём проживает около 200 человек. Местные власти выразили обеспокоенность тем фактом, что дрон не был перехвачен. "Независимо от типа беспилотника, к сожалению, он не был обнаружен специализированными системами заранее. В приграничном районе мы обеспокоены подобным. Страх, безусловно, гораздо сильнее, чем внутри страны", — сказал агентству РАР староста Томашувского района Генрик Карван.
Сергей Андреев - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Посол прокомментировал обвинения Польши в нарушении воздушного пространства
29 августа, 04:13
 
ПольшаЛюблинское воеводствоУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала