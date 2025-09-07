https://ria.ru/20250907/dron-2040263042.html

В Польше прокуратура не обнаружила следов взрыва на месте падения дрона

В Польше прокуратура не обнаружила следов взрыва на месте падения дрона - РИА Новости, 07.09.2025

В Польше прокуратура не обнаружила следов взрыва на месте падения дрона

На месте разбившегося в Польше в субботу дрона не обнаружено следов взрыва, сообщил агентству PAP в воскресенье представитель районной прокуратуры в Замостье... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T11:28:00+03:00

2025-09-07T11:28:00+03:00

2025-09-07T11:28:00+03:00

польша

люблинское воеводство

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086752_0:418:2897:2048_1920x0_80_0_0_29c9e68f68004701eb7052589b8f45c8.jpg

ВАРШАВА, 7 сен – РИА Новости. На месте разбившегося в Польше в субботу дрона не обнаружено следов взрыва, сообщил агентству PAP в воскресенье представитель районной прокуратуры в Замостье Рафал Кавалец. Ранее радиостанция RMF FM сообщала, что неизвестный летательный аппарат разбился в населенном пункте Майдан-Селец Люблинского воеводства Польши в 500 метрах от построек. Позднее стало известно, что это был дрон, который не имел военного назначения. "Дрон будет осмотрен экспертами-специалистами. Следов взрыва на месте происшествия не обнаружено. Рассматривается одна из версий, что причиной крушения стала нехватка топлива", — сказал Кавалец. Предполагается, что дрон мог использоваться контрабандистами. Расследование случившегося продолжается. Майдан-Селец — село, расположенное примерно в 50 км от границы с Украиной. В нём проживает около 200 человек. Местные власти выразили обеспокоенность тем фактом, что дрон не был перехвачен. "Независимо от типа беспилотника, к сожалению, он не был обнаружен специализированными системами заранее. В приграничном районе мы обеспокоены подобным. Страх, безусловно, гораздо сильнее, чем внутри страны", — сказал агентству РАР староста Томашувского района Генрик Карван.

https://ria.ru/20250816/belorussiya-2035782188.html

https://ria.ru/20250829/posol-2038227559.html

польша

люблинское воеводство

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, люблинское воеводство, украина, в мире