В Польше прокуратура не обнаружила следов взрыва на месте падения дрона
2025-09-07T11:28:00+03:00
ВАРШАВА, 7 сен – РИА Новости. На месте разбившегося в Польше в субботу дрона не обнаружено следов взрыва, сообщил агентству PAP в воскресенье представитель районной прокуратуры в Замостье Рафал Кавалец. Ранее радиостанция RMF FM сообщала, что неизвестный летательный аппарат разбился в населенном пункте Майдан-Селец Люблинского воеводства Польши в 500 метрах от построек. Позднее стало известно, что это был дрон, который не имел военного назначения. "Дрон будет осмотрен экспертами-специалистами. Следов взрыва на месте происшествия не обнаружено. Рассматривается одна из версий, что причиной крушения стала нехватка топлива", — сказал Кавалец. Предполагается, что дрон мог использоваться контрабандистами. Расследование случившегося продолжается. Майдан-Селец — село, расположенное примерно в 50 км от границы с Украиной. В нём проживает около 200 человек. Местные власти выразили обеспокоенность тем фактом, что дрон не был перехвачен. "Независимо от типа беспилотника, к сожалению, он не был обнаружен специализированными системами заранее. В приграничном районе мы обеспокоены подобным. Страх, безусловно, гораздо сильнее, чем внутри страны", — сказал агентству РАР староста Томашувского района Генрик Карван.
